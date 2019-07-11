Avuç içi oyun oynanışı için tasarlanan Nintendo Switch Lite tanıtıldı

Nintendo Switch ailesine yeni eklenen Nintendo Switch Lite, kompakt ve hafif, böylece hareket halindeyken oynamayı kolaylaştırıyor.

Nintendo, özellikle Nintendo Switch oyunlarını avuç içi modunda oynamak için tasarlanmış bir cihaz olan Nintendo Switch Lite’ı tanıttı. Nintendo Switch Lite konsolu sarı, gri ve turkuaz renk seçenekleriyle 20 Eylül’de çıkacak. Ayrıca Nintendo Switch Lite için tasarlanmış bir taşıma çantası ve ekran koruyucu da mevcut olacak.

Gri Joy-Con kumandaları ya da kırmızı ve mavi Joy-Con kumandalarıyla birlikte satılan Nintendo’nun amiral gemisi Mart 2017’de piyasaya sürüldü ve üç farklı oyun modu sunuyor: Nintendo Switch yuvasına konsolu yerleştirerek oynanan TV modu, Joy-Con kumandalarını paylaşarak birlikte veya rekabetçi bir şekilde oynanan masaüstü modu ve avuç içi modu.

Yeni çıkacak olan Nintendo Switch Lite entegre kontrollere sahip ve Nintendo Switch’ten daha küçük. Destek çubuğu bulunmuyor ve avuç içi oynanışa uygun tasarlandığından TV için video çıkışını desteklemiyor. Bu nedenle, bir yuva ya da HDMI kablosu ile birlikte gelmiyor. Bununla birlikte, bazı oyunların kısıtlamaları olsa da, avuç içi modu destekleyen Nintendo Switch kitaplığındaki tüm oyunları yeni cihazda da oynayabiliyorsunuz.

Nintendo Switch Lite’ın piyasaya sürülen üç rengine ek olarak, Nintendo, 8 Kasım’da, sınırlı mavi renkli Pokémon Sword ve Pokémon Shield oyunlarından iki yeni Efsanevi Pokémon’un görsellerinin bulunduğu Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Edition konsolunu yayınlayacak. Pokémon Sword ve Pokémon Shield oyunlarında oyuncular, yeni keşfedilen Pokémon’u yakalayacakları, savaşacakları ve takas yapacakları ve Efsanevi Pokémon Zacian ve Zamazenta’nın arkasındaki gizemi ortaya çıkaracakları Galar bölgesi boyunca yeni bir maceraya başlayacaklar. Pokémon Sword ve Pokémon Shield oyunları tüm Nintendo Switch konsolları için 15 Kasım’da çıkıyor.

Nintendo Switch ve Nintendo Switch Lite sahipleri, Super Mario Maker 2, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 ve Super Smash Bros. Ultimate gibi çok oyunculu oyunların keyfini Nintendo Switch Online *** ya da yerel kablosuz çok oyunculu ** ile çıkarabilirler.

Nintendo Switch ve Nintendo Switch Lite arasındaki farklılıkların tamamamını görmek ve detaylı bilgi almak için Nintendo Switch web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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