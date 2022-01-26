Backpack Games’ten çevre dostu bir oyun: Clean the Sea!

Backpack Games, Clean the Sea! adlı çevre dostu oyunu duyurdu. Oyun Android telefonlar, iPhone ve iPad’lerde piyasaya çıktı.

Clean the Sea! adından da anlaşılacağı gibi gezegenin denizlerinden insanların sebep olduğu atıkları temizlemekle uğraşıyor. Oyuncular, önünde toplayıcı takılı olan küçük bir tekneyi kontrol ediyor. Suyun yüzeyindeki çöpleri toplayıp geri dönüştürülmek üzere geri dönüşüm alanlarına götürdükleri zaman denizin gözlerinin önünde arındığını görmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Oyuncular, temizlemenin gerçek dünyaya yayılması sebebiyle New York, Amsterdam ve Antartika gibi dünyanın farklı bölgelerini dolaşacaklar. Her aşama, gezegenin güzelliğini hayata geçirerek sevgi ve detayla yeniden oluşturulmış. Buz gibi sular kirletici atıklardan kurtulduktan sonra penguenlerin Antartika’nın buz yüzeylerine dönüşlerini gördükçe rahat bir nefes alabileceksiniz.

Oyun, daha fazla insanın deniz temizliği ile ilgilenmesini sağlayabilir ve insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara yönelik tutumları değiştirebilir diye düşünüyoruz. Clean the Sea! denizlerden plastik temizlemenin göz korkutucu görevini eğlenceli ve tatmin edici bir deneyime dönüştürüyor. Oyuncular, kendini deniz temizliğine adamış kuruluşlardan daha ayrıntılı bilgiler edinmeleri için teşvik ediliyor.

Backpack Games, Clean the Sea! oyununu geliştirmeye sürekli devam ediyor. Oyun, oyuncuların verdiği geri bildirimlerle gelişmekte ve her gün daha fazla içerik eklenmekte.