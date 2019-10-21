Ballistic Baseball, Apple Arcade Forması İle Sahaya Çıkıyor!

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Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan Gameloft’un yeni oyunu Ballistic Baseball, Apple Arcade kullanıcıları ile buluşuyor.

Gameloft Brisbane stüdyosu tarafından geliştirilen Ballistic Baseball, atıcı ile vurucu arasındaki asırlık rekabetin, gerçekçi bir kapışma ortamında resmedilmesine odaklanıyor. Strateji, hangi oyuncuların hücum ve savunmaya geçeceğini belirlemek için sahada başlıyor ve kullanıcıların yetenekleri, seçmiş oldukları atıcıların ve vurucuların saha içinde kontrol edilmeleri ile teste tabi tutuluyor.
Ballistic Baseball, oyuncuya karşı oyunca çevrim içi kapışmalara olanak sağlayan gerçek zamanlı bir arcade deneyimidir. Oyuncular, rakiplerinin yapmış oldukları eylemleri gerçek zamanlı olarak görür ve tepki verir, ve çapraz platform desteği ile bütün Apple cihazlarında yapmış oldukları ilerlemeyi takip edebilirler. Game Center sayesinde, rekabetçi deneyimi arttırmak için dengeli bir eşleştirme sistemi ve başarım listesi gibi özellikler de oyuna eklendi.

Gameloft COO’su Baudouin Corman “Apple Arcade; üyelerine ister evde, ister seyahatte bütün oyunları diledikleri gibi oynayabilmeleri için harika ve yenilikçi bir hizmet sağlıyor. 20 yıllık deneyimizi Apple Arcade’e sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.

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