Barry Seal: Kaçakçı filmini izlemeye gidiyoruz!

Tom Cruise’un başrolünde oynadığı ve gerçek bir hikayeden uyarlanan Barry Seal: Kaçakçı filmini herkesten önce izlemek ister misiniz?

Doug Liman tarafından yönetilen ve uzun süredir merakla beklenen bu filmi izlemek için gün sayıyorsanız harika haberlerimiz var. 10 takipçimize ikişer kişilik Barry Seal: Kaçakçı özel ön gösterim bileti hediye ediyor ve filmi hep beraber izliyoruz.

Bu özel gösterim 7 Eylül Perşembe akşamı İstanbul’da gerçekleştirilecek ve detaylar netleştiğinde kazanan arkadaşlarımız ile salon bilgilerini paylaşacağız.

Bunun için yapmanız gerekenler çok basit.

1- Facebook sayfamızı beğenin.

2- Facebook sayfamızdaki mesajı beğenip, kendi duvarınızda ve herkese açık olacak şekilde #leveldergisi ve #BarrySealFilmi hashtag’lerini kullanarak paylaşın.

Hepsi bundan ibaret 🙂

Son katılım tarihi 5 Eylül’dür.

Kazananların duyuruları Facebook sayfamızdan 6 Eylül tarihinde yapılacak ve biletleri özel mesaj yoluyla iletilecektir.

Barry Seal: Kaçakçı Hakkında:

Tür: Macera

Oyuncular: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright,

E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke,

Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones, Jayma Mays

Yönetmen: Doug Liman

Yazar: Gary Spinelli

Yapımcı: Brian Grazer, Brian Oliver, Tyler Thompson,

Doug Davison, Kim Roth

Baş Yapımcı: Ray Angelic

Universal Pictures’ın Barry Seal:Kaçakçı filminde Tom Cruise, Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) filminde birlikte çalıştığı direktör Doug Liman (Geçmişi Olmayan Adam, Bay ve Bayan Smith) ile tekrar bir araya geliyor. Barry Seal adındaki dolandırıcı pilotun şaşırtıcı ve gerçek macerasını anlatan film, Seal’in Amerika tarihindeki en büyük gizli operasyonu yürütmesi için CIA tarafından işe alınmasını konu alıyor.

Gerçek bir hikayeye dayanan filmde, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones ve Jayma Mays gibi isimler de rol alıyor.

Barry Seal:Kaçakçı filminin ekibinde Imagine Entertainment’ın Academy Ödül® sahibi yapımcısı Brian Grazer (Akıl Oyunları), Cross Creek Pictures’dan Brian Oliver (Siyah Kuğu) ve Tyler Thompson (Everest), Quadrant Pictures’dan Doug Davison (Köstebek), ve Kim Roth (İçerdeki Adam) yer alıyor.

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