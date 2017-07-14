Battlegrounds yalnızca First-Person oynanabilecek sunucular açıyor

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PlayerUnknown’s Battlegrounds, First-Person yani oyunu birinci şahıs gözünden görme seçeneğini bizlere sunuyordu. Battlegrounds yakın zamanda sadece First-Person oynanılacak sunucular açacağını duyurdu.

Bir sonraki aylık güncellemede bu modu getireceklerini duyuran geliştiriciler, farklı bir oyun deneyimi sunmak istiyorlar.

Öncelikle EU ve NA sunucularında tekli ve takım sıralamasına gelecek olan mod, daha sonra diğer sunuculara ve oyun modlarına da uygulanacak. Ayrıca First-Person modu sayesinde bu özelliğin güçlendirilip daha realistik hale getirileceği de açıklandı.

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Battlegrounds yalnızca First-Person oynanabilecek sunucular açıyor https://t.co/8ma8suL7tZ https://t.co/PAPZgozAU7

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