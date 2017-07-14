Battlegrounds yalnızca First-Person oynanabilecek sunucular açıyor

PlayerUnknown’s Battlegrounds, First-Person yani oyunu birinci şahıs gözünden görme seçeneğini bizlere sunuyordu. Battlegrounds yakın zamanda sadece First-Person oynanılacak sunucular açacağını duyurdu.

Bir sonraki aylık güncellemede bu modu getireceklerini duyuran geliştiriciler, farklı bir oyun deneyimi sunmak istiyorlar.

Good news everyone! 1st person servers are coming to @PUBATTLEGROUNDS in our next monthly update! #MakeHardcoreGreatAgain — PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) 13 Temmuz 2017

Öncelikle EU ve NA sunucularında tekli ve takım sıralamasına gelecek olan mod, daha sonra diğer sunuculara ve oyun modlarına da uygulanacak. Ayrıca First-Person modu sayesinde bu özelliğin güçlendirilip daha realistik hale getirileceği de açıklandı.

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