Battlegrounds yalnızca First-Person oynanabilecek sunucular açıyor

PlayerUnknown’s Battlegrounds, First-Person yani oyunu birinci şahıs gözünden görme seçeneğini bizlere sunuyordu. Battlegrounds yakın zamanda sadece First-Person oynanılacak sunucular açacağını duyurdu.

Bir sonraki aylık güncellemede bu modu getireceklerini duyuran geliştiriciler, farklı bir oyun deneyimi sunmak istiyorlar.

Good news everyone! 1st person servers are coming to @PUBATTLEGROUNDS in our next monthly update! #MakeHardcoreGreatAgain

— PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) 13 Temmuz 2017