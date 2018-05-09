Battlerite Battle Royale neye benzeyecek? İşte ilk görüntüler

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Stunlock Studios geçtiğimiz günlerde sevilen oyunları Battlerite’a Battle Royale modu geleceğini duyurmuştu. Şimdi de yeni modun görselleri ve ekstra bilgiler bizlerle.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberle birlikte Battlerite Royale’in yakında bizlere sunulacağını sizlerle paylaşmıştık. Battlerite Royale maçları standart arenadan 30 kat daha büyük bir alanda geçeceği ve bunun yanı sıra bu arenalarda 20 kişinin birbirleriyle mücadele edeceği paylaşılan bilgiler arasındaydı. Bugün ise Battle Royale modundan yeni görseller yayınlandı.

Arenayı dolaşarak eşyalar ve çeşitli itemler bularak kahramanımızı güçlendireceğiz. Tabi ki amacımız diğer rakiplerimizi yok ederek en son kalan oyuncu olmak. Rakiplerimizi yendiğimizde diğer oyunlardaki loot mantığı aynı şekilde devam etmekte. Oyunun genel direktörü Peter Ilves yeni çıkaracakları mod için oldukça umutlu olduğunu belirtti.

Stunlock Studios, Battlerite Royale için bir süre daha biz oyuncuları bekletecek gibi duruyor. Umarız sonu iyi biter.

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