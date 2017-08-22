Before the Storm: Chloe için zor zamanlar…

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Life is Strange’i oynayıp bitirmeyen kalmamıştır herhalde diye düşünüyorum. Eğer oynamadıysanız aşağıdaki kısımları okumadan, direkt olarak videoya geçebilirsiniz de. Öte yandan, ilk oyunu oynamadan Before the Storm’u oynamak veya videosunu izlemek de bence doğru değil, siz bilirsiniz.

SPOILER OLABİLİR, DİKKATLİ OLUN

Efendim, ilk oyundaki kahramanımız Max’in üniversite aşkına uzaklara gidip çocukluk arkadaşı Chloe’yi mahallede bir başına bırakmasının ardından geçen zor yıllara gidiyor Before the Storm bilindiği gibi. Babasını kaybettiği ve giderek uzaklara savrulduğu bu zor günlerde Chloe’nin en büyük destekçisi ise ilk oyun boyunca kayboluşunun ardındaki gizemin peşinden koştuğumuz Rachel Amber.

Before the Storm bu ikilinin tanışması ve arkadaşlığı üzerine olabilir ancak her şey bu kadar basit değil. Gamescom fragmanında hemen fark edeceğiniz gibi Chloe’nin babası bir trafik kazasında ölüyor ve biz bunu zaten biliyoruz. Bilmediğimiz şey ise kazanın bir trenin çarpması neticesinde gerçekleştiği ve o sırada Chloe’nin aracın arka koltuğunda olduğu.

Şimdi bir dakika… İlk oyunda Max geçmişe döndüğünde olaylar böyle gelişmiyordu sanki. En azından o olay olduğunda Chloe de evde, bizim yanımızdaydı, öyle değil mi? Peki bizim izlediğimiz neydi?

Yapımcının böyle korkunç bir hata yapmayacağını hepimiz biliyoruz, demek ki işin içinde bir iş var. Ya bu gördüğümüz bir kabustan ibaret, ya da zaman başka yerlerde bir şekilde tekrar kırıldı.

Hepsini 31 Ağustos’ta göreceğiz, merakla bekliyoruz.

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