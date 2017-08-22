Bilgisayarım Forza Motorsport 7’yi çalıştırır mı?

Xbox Play Anywhere’in hayatımıza getirdiği en büyük güzellik şüphesiz ki Forza Motorsport ve Forza Horizon gibi iki muhteşem yarış serisini bilgisayarlarımıza taşıyor olması.

Daha önce kısıtlanmış free-to-play versiyonu Forza Motorsport 6 Apex ile bilgisayarlarımıza konu olan serinin Forza Horizon 3’ten çok daha optimize ve sorunsuz olması dikkatinizi çekmiştir. Diğer taraftan Microsoft Studios, Forza Motorsport 7’nin en önemli platformu olarak Xbox One X’i duyurmuş durumda ki bunun PC’lerimize nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Nihayet Forza Motorsport 7’nin sistem gereksinimleri yayınlandı ve gördüğünüz gibi gayet giriş seviyesi bir makinede bile oyunu oynamanız mümkün. Diğer taraftan “ideal” yani, oyunu 4K-60fps oynamak için yayınlanan sistem elbette cep yakıyor.

Minimum (720p / 30fps):

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

İşlemci: Intel i5-750 2.67GHz

Ram: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GT 740 / Nvidia GTX 650 / AMD R7 250X (all with 2GB VRAM)

İdeal (4K / 60fps):

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

İşlemci: Intel i7-6700K 4GHz

Ram: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 / AMD RX Vega 64

Oyunu 4K oynamak isteyenlerin sayısı çok değildir diye düşünüyorum, bu yüzden iki sistemin ortasında bir yerlerdeki makine fazlasıyla işinizi görecek gibi.

Benim pek gözüm korkmadı, açık konuşmak gerekirse.

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