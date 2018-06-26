Black Desert genişlemeye devam ediyor!

Steam indirimi ve yaz etkinlikleri bir arada!

Türkiye’nin en beğenilen MMORPG oyunu Black Desert Online, sürekli güncellenen sürümüyle ve güncel olaylardan ilham olarak düzenlediği etkinliklerle takipçilerine farklı bir keyif sunuyor. Eklenen yeni içerikler, etkinlikler ve güncellemeler ile oyun dünyasındaki iddiasını sürdüren Black Desert Online, ‘Dünya Kupası’ süresince devam edecek olan Futbol Festivali’ne tüm spor severleri davet ediyor. Ayrıca yaz ayından esinlenerek tasarladığı Thermian Su festivali ile kendini geliştirerek Black Desert severleri memnun ediyor. Oyun yapılan güncellemeler ile aksiyon ve macera sever herkesin favorisi olmaya devam ediyor.

Sürekli kendisini güncelleyen oyun Black Desert, eklenen PvP turnuvası ile dikkatleri üzerine çektikten sonra, 28 Haziran’da yapacağı büyük etkinlikle de gündemde olmaya devam ediyor.

Sürekli kendisini güncelleyen oyun Black Desert, eklenen PvP turnuvası ile dikkatleri üzerine çektikten sonra, 28 Haziran’da yapacağı büyük etkinlikle de gündemde olmaya devam ediyor.





Basın Bülteninden derlenmiştir.

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