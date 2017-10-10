Black Desert Online evreninin kapıları açıldı!

Bugüne kadar hazırlanmış en detaylı MMORPG oyunlarından birisi olan ve kendi grafik motoru Black DesertEngine ile oyunculara fantastik bir evrenin kapılarını aralayan Black Desert Online, Kapalı Beta sürecini 8 Kasım’da başlatıyor

Kapalı Beta için ön kayıt başvuruları 11 – 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve başvuranlar arasından seçilen oyuncular Kapalı Beta’ya katılabilecekler. Ön Sipariş Paketi satın alanlar ise herhangi bir başvuruya gerek kalmadan Kapalı Beta’ya katılım hakkı elde edebilirler.

Satışa çıkan özel Erken Erişim paketlerini satın alan oyuncular ise 11 Ekim’de indirebilecekleri Karakter Oluşturma Deneme Sürümü (CCM) ile Kapalı Beta öncesinde karakter yaratabilmeniz için size imkan sağlıyor.

Koreli şirket PearlAbyss tarafından geliştirilen Black Desert Online, oldukça gerçekçi karakterler, üretim ve görev alt sistemleri, bilgi ve deneyime dayalı karakter geliştirme metoduyla oyun dünyasında büyük ses getirmişti. Black Desert dünyasında, oyuncular kuşandıkları silah ve zırhlarla değil, dövüştükleri yaratıklardan edindikleri deneyimlerle, konuştukları karakterlerden aldıkları bilgilerle güçleniyorlar. O yüzden oyunu oynarken her yere dikkatlice bakmayı ve herkesle konuşmayı unutmayın.

Black Desert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

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