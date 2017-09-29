Black Desert Online, Türkiye’deki hayranlarına tarih verdi

Türk oyuncularıyla resmi Pearl Abyss Türkiye sunucularında, tamamen Türkçe buluşacağını GameX’te duyuran Pearl Abyss, Black Desert Online Kapalı Beta tarihini açıkladı ve Erken Erişim paketlerini tanıttı.

Pearl Abyss Türkiye’nin resmi sayfalarında 6 Eylül’de satışa çıkan özel Erken Erişim paketleri, oyuncuların karakterlerini Kapalı Beta öncesinde yaratabilmelerini sağlıyor. CCM adı verilen bu sürümün indirilebilme tarihi ise 11 Ekim!

Kapalı Beta ön kayıtları 11 Eylül – 30 Ekim tarihinde başlayacak. Kapalı Beta başlangıç tarihi ise 8 Kasım 2017 olarak duyuruldu. Ön Sipariş Paketi satın alan kullanıcılar ise herhangi bir başvuruya gerek olmadan CBT’ye katılabilecek

MMORPG oyuncuları için sürpriz ek özellikler içeren Black Desert Online Erken Erişim paketleri, oyuncuların oyunu erken indirmelerine, karakterlerini önceden yaratmalarına ve oyun yayına girdiğinde sadece güncelleme yaparak hemen başlamalarına olanak sağlıyor

Kısa bir süre önce GameX’teki dev standıyla Türkiye’ye resmen giriş yaptığını duyuran Pearl Abyss,Black Desert Online Türkiye resmi sayfasında (https://www.mena.playblackdesert.com) satışa çıkan Erken Erişim paketleri hakkında tarih bilgisi verdi.

Üç farklı satış dönemi ile çok sayıda fırsat sunuyor

Önsatış – 6 Eylül’de başlayan önsatış dönemi, 12 Kasım saat 23:59’da tamamlanacak. Kapalı Beta Testi (CBT) süreciyle aynı anda sona erecek olan bu dönemde üç paketten birini alanlar oyuniçi özelunvan ve özel aksesuarlar alabilecek. Paketleri satın alanlar, bu unvanve aksesuarlara kalıcı olarak sahip olacak. Şirketin Türkiye’ye girişine özel hazırlanan bu önsatış, oyunu Kapalı Beta ve Açık Beta tarihlerinden önce satın alanlara MMORPG tutkunlarının vazgeçemediği avantajlar sunuyor.

Özel Satış – 13 Kasım saat 00:00’da başlayacak olan Özel Satış, 6 Aralık’ta tamamlanacak. Bu süreçte paket satın alanlar, OBT’ye erken giriş hakkı ve Aile/Karakter adını önceden rezerve etme hakkı elde edecek.

Genel Satış – OBT testleri sonunda erişim paketi alan kullanıcılar, oyunu erken indirebilecek ve Black Desert Online başladığında sadece bir güncelleme yaparak oyuna başlamaya hazır olacaklar.

BDO evreninin ilk kâşifleri olmaya hazır mısınız?

Erken Erişim paketleri, oyuncuların senelerdir kullandıkları, kendilerine özel isimleri herkesten önce rezerve etmelerini, oyun içi binek, evcil hayvan, zırh, silah ve kostüm takımlarına sahip olabilmelerini, aile adlarını belirleyebilmelerini ve Black Desert’ın devasa büyüklükte, göz alıcı grafiklerle yaratılmış farklı evrenini kuran “atalardan” biri olmalarını sağlayacak.

Oyunun Kapalı ve Açık Beta süreçlerine katılacak olan paket sahipleri, “Fatih” gibi bir defaya özel alınacak ön adlara da sahip olacaklar.

Özelleştirilen karakterleri saklama imkânı!

Erken Erişim paketlerinden satın alanlar, karakter özelleştirebildikleri CCM sürecine de ek bir ücret ödemeden dahil olacaklar. 11 Ekim’de indirmeye açılacak olan CCM paketi, Kapalı Beta versiyonuna yama olarak eklenebilecek. Oluşturulan karakterlerin dış görünüşleri, oyuncuların bilgisayarlarına kayıt edilebilecek ve Kapalı Beta / Açık Beta ve tam sürüm çıkışına dahil edilecek.

Pearl Abyss Türkiye sayfalarında satışa çıkan paketlerde bulunan özellikler ve ekstralar şöyle:

Sınırlı Paket – 49 TL

Oyuna giriş bileti, Kapalı Beta Testi (CBT) giriş bileti, Açık Beta Testi’ne (OBT) 1 gün önceden giriş bileti, 2 adet misafir kartı, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsaması (5 adet), 1 adet pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (5 adet), Beyazlatıcı (5 adet).

Özel Paket – 99 TL

VIP davet kartı (CBT girişi, OBT’ye 3 gün giriş hakkı sağlar), 3 adet misafir kartı, Aile/Karakter adını önceden rezerve etme hakkı, CBT özel unvan, 1 karakter slotu geliştirme, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsanması (10 adet), Aşama-5 at amblemi kuponu, 1 pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (10 adet), Beyazlatıcı (10 adet), 8 envanter slotu, gümüş işlemeli yaşam elbisesi değişim kuponu, 300 inci.

Efsanevi Paket– 199 TL

VIP davet kartı (CBT girişi, OBT’ye 7 gün önceden giriş hakkı sağlar), 5 adet misafir kartı, Aile/Karakter adını önceden rezerve etme hakkı, CBT özel unvan, CBT özel aksesuar (göz, dudak ve kulak), 2 karakter slotu geliştirme, Değerli Paket (30 gün geçerli), Elion’un kutsanması (10 adet), profesyonel işçi sözleşme paketi, Aşama-5 at amblemi kuponu, at flütü (kalıcı), seçilen 1 pet, Bilinmeyen Boya Kutusu (30 adet), Beyazlatıcı (30 adet), Shudad silah/kıyafet seti, 16 envanter slotu, gümüş işlemeli yaşam elbisesi değişim kuponu, 600 inci.

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