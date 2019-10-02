BLIZZCON Sanal biletleri satışa çıktı

Oyunseverlerin her yıl heyecanla beklediği ve Blizzard Entertainment tarafından düzenlenen BlizzCon® 2019 oyun fuarına sadece bir ay kaldı. Dünyanın dört bir yanından gelen Blizzard hayranları ve oyuncuları, 1 Kasım’dan itibaren iki gün boyunca Blizzard oyunları, espor karşılaşmaları, cosplay gösterileri, yarışmalar ve çok daha fazlası için bir araya geliyor. Fiziksel olarak fuara katılamayacak olan oyuncuları sevindirecek haber ise bugün geldi. Bu yıl fuarın ana sahnesinde gerçekleşecek etkinliklerin önceki yıllara kıyasla çok daha fazlası ücretsiz olarak internet üzerinden izlenebilecek. BlizzCon deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen oyunseverler için özel olarak hazırlanan BlizzCon 2019 Sanal Biletleri (BlizzCon 2019 Virtual Tickets) ise an itibarıyla Blizzard Shop üzerinden satışa çıktı.

BlizzCon 2019 Sanal Bileti sadece fuar heyecanını anbean yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda World of Warcraft®, Overwatch®, Hearthstone®, StarCraft® II, Heroes of the Storm® ve Diablo® III gibi Blizzard Entertainment’ın dünya çapında milyonlar tarafından sevilerek oynanan oyunlarına ait hediye eşyalar da kazandırıyor. Sanal Bilet, oyun içi hediyelerle birlikte BlizzCon Tam Erişim Kanalı (BlizzCon All-Access Channel) içerikleri, cuma günü gerçekleşecek olan Topluluk Gecesi yarışmaları (Community Night contests), önümüzdeki günlerde açıklanacak müzikal performanslarla dolu kapanış etkinlikleri ve toplamda üç ayrı sahnede gerçekleşecek geliştirici panelleri gibi pek çok keyifli canlı yayını da içermekte.

“Bu yılki BlizzCon şimdiye kadarki en iddialı fuarımız olacak. Blizzard topluluğundaki tüm oyuncular bu deneyimi bizimle Anaheim Convention Center’da ya da evlerinin konforunda dolu dolu yaşayabilecekler,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack sözlerini, “Yayınlarımızı ister ücretsiz, ki bu anlamda da bu zamana kadarki en kapsamlı yayınımızı hazırlıyoruz, ister fuar heyecanını en detaylı ve gerçekçi şekilde sunan Sanal Biletle izliyor olun, size çok eğlenceli bir deneyim yaşatmak için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde sürdürdü.

Muhteşem BlizzCon Hediyeleri

Bu yıl hem BlizzCon fuar katılımcıları hem de Sanal Bilet sahipleri birçok oyun içi hediye kazanma fırsatı elde ediyor. Bu hediyelerden bazıları şöyle:

World of Warcraft: Alliance ve Horde arasındaki bitmek bilmeyen savaşta yanı başınızda yepyeni murloc pet’leriniz Finduin (Alliance) ve Gillvanas (Horde) olacak. Ayrıca, donmuş tepelere yapacağınız bir sonraki yolculuğa çıkmadan önünüzdeki çetin macera için biçilmiş kaftan olan Wendigo Tulumu transmog görünümünü kuşanmaya ne dersiniz? Sanal bilet sahipleri şu andan itibaren oyunda bu eşyalara sahip olabilir!

Overwatch: Warcraft temalı efsanevi Overwatch kostümleriyle gezegenimizin geleceği için savaşırken bile Azeroth’un 25. yılına selam çakmaktan geri kalmayın. Illidan Genji kostümüyle rakiplerinizden intikam almaya ya da Tyrande Symmetra kostümüyle Elune’un ışığını saçmaya ne dersiniz? Kostümler BlizzCon öncesinde oyunda olacak!

Hearthstone: Bir sonraki düellonuzda BlizzCon heyecanını BlizzCon 2019 kart sırtıyla masaya taşımaya ne dersiniz? Peki ya BlizzCon’da açıklanacak esrarengiz bir efsanevi altın karta sahip olmaya? Bu hediyeler BlizzCon sonrasında oyunda olacak!*

Heroes of the Storm: BlizzCon temalı spreyinizin yanı sıra Celestial Deepcrawler bineğinizle Nexus’un tozunu attırın. Bineğinizin görünüşüne aldanmayın! O pençeler sizi kıstırdığında ya da gezegeninizdeki tüm hayatı yok ettiğinde kaçacak yeriniz olmayacak. Hediyeler bugünden itibaren oyunda!

StarCraft II: Bir sonraki savaşınıza üç farklı Brood War® dönemi görünümü ve simgesiyle girmeye hazır mısınız? Classic Battlecruiser’la zerg saldırısına karşı gözcülük yapın, Classic Ultralisk’le düşmanlarınızı avlayın ya da Tassadar’ın fedakarlığını Classic Carrier’la şereflendirin. Hediyeler bugünden itibaren oyunda! …ve çok daha fazlası: An itibarıyla daha fazla BlizzCon’a özel hediyesi üzerinde çalışıldığı da gelen haberler arasında. Bunların arasında Diablo III* oyuncularına özel bir çift kanat da yer almakta (Sadece PC/Mac sürümleri için). Bu yılın hediyeleriyle ilgili daha fazla detay için beklemede kalın.

BlizzCon’u Nerede Olursanız Olun Canlı Seyretme Fırsatı!

Fuarı internette takip edip yine de alandaki hiçbir detayı ve aksiyonu kaçırmak istemeyenler için BlizzCon Sanal Biletleri birçok Premium içeriğe erişim olanağı sağlıyor:

BlizzCon Tam Erişim Kanalı (All-Access Channel): BlizzCon Tam Erişim Kanalı 1-2 Kasım tarihlerinde tüm gün boyunca sanal bir tur rehberi misali fuarın her bir köşesini keşfedecek ve izleyenlere ana sahne etkinlikleri, espor turnuvaları, Blizzard geliştiricileriyle çok özel röportajlar ve çok daha fazlasını sunacak.

Detaylı Geliştirici Paneli Yayınları: BlizzCon’un ana sahnelerinde gerçekleşecek panellerden seçkiler ücretsiz olarak herkes tarafından izlenebilirken Sanal Bilet sahipleri Mythic, Legendary ve Epic adındaki üç sahnedeki tüm panelleri detaylı bir şekilde izleyebilecek, en sevdikleri oyunların arka planında neler olup bittiğinden tamamen haberdar olacak. Panellerin ve etkinliklerin programını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Topluluk Gecesi (Community Night): Blizzard oyuncu topluluğunun inanılmaz yaratıcılığı cuma günü gerçekleşecek Topluluk Gecesinin anafikri niteliğinde. Gecede BlizzCon kostüm yarışmasının yanında yetenek, sanat ve film yarışmaları da yer alacak.

Kapanış Etkinlikleri: Sanal Bilet sahipleri BlizzCon’un kapanış etkinlikleri kapsamında cumartesi gecesi farklı sahnelerde gerçekleşecek konserleri de canlı olarak seyredebilecek. Bu yılki performansların detaylarını önümüzdeki haftalarda paylaşıyor olacağız.

BlizzCon 2019, önceki yıllara kıyasla çok daha fazla içeriği internet üzerinden izleme şansı sunuyor. Bunlar arasında 1 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00’da başlayacak açılış seremonisi ve daha fazla panel yayının ücretsiz olarak izlenebilmesi de yer almakta. Ayrıca espor sevenler bu yılki turnuvaların tamamını ücretsiz olarak izleyebilecek. Bu turnuvalardan özellikle Overwatch World Cup, World of Warcraft Arena World Championship, WoW® Mythic Dungeon International, Hearthstone Global Finals ve StarCraft II World Championship Series dikkat çekiyor. Etkinlikler ve BlizzCon programının tamamı için gözünüz bizde olsun.

BlizzCon 2019’la ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve Sanal Bilet satın almak için etkinliğin www.blizzcon.com adresindeki resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.