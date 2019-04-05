Borderlands 3 tüm dünyada 13 Eylül 2019’da piyasaya çıkıyor

Yeni hikayeler! Yeni Vault Avcıları! Yeni kötü adamlar! Yeni gezegenler! Daha çok silah!

Gearbox Software ve 2K, başarılı nişancı serisi Borderlands’in en yeni oyunu Borderlands® 3’ün, PlayStation 4 için 13 Eylül 2019’da dünya çapında piyasaya çıkacağını duyurdu.

Borderlands 3; eğlenceli, hikaye odaklı, heyecanlı gezegen yolculukları, rengarenk karakterleri olan, efsane düşmanlara ve gerçekten milyarlarca silaha sahip bir oyun. Bugün yayınlanan yeni oynanış videosunda Gearbox ve 2K, oyunun kendine özgü patlayıcılarını ve kargaşa ortamını gösteriyor.

Gearbox Software Başkan ve CEO’su Randy Pitchford, “Son birkaç yıldır Gearbox Software ekibi tüm enerjisini, tutkusunu, yaratıcılığını ve sevgisini Borderlands 3’ü en büyük, en havalı ve en hırslı Borderlands macerasına dönüştürmek için harcıyor. Borderlands 3, sadece sıkı hayranların değil, aynı zamanda ilk defa tek başına ya da arkadaşıyla Borderlands dünyasına ve nişancı türünde oyunlara girmek isteyenlerin de rahatlıkla dahil olacağı bir oyun.” şeklinde konuştu.

Birinci şahıs kamerasından oynanan neşeli aksiyonu, zengin ilerleme ve loot sistemini rol yapma tarzıyla harmanlayan seri, bugüne kadar dünya çapında 41 milyondan fazla satmayı başardı. Serinin en başarılı oyunu olan Borderlands 2, 2012 yılındaki çıkışından 6 yıl sonra bile aylık 1 milyondan fazla tekil oynanma sayısına ulaşıyor.

2K Başkanı David Ismailer, “Borderlands, oyun tarihinin en çok bilinen ve şöhretli oyunlarından biridir. Ortağımız olan Gearbox’ın sadece Borderlands oynayan milyonlarca oyuncuyu değil, aynı zamanda yeni nesil oyuncuları da bu evrene dahil etmek için yaptığı çalışmalar sebebiyle gurur duyuyoruz.” dedi.

Kaos Dolu Heyecanlı Macera:

Yeni dünyalar ve yeni düşmanlara karşı, derin yetenek ağacına, yeni özelliklere ve bolca özelleştirme seçeneğine sahip tamamen yeni dört Vault Hunter’dan birini seçerek savaşabilirsiniz.

Tek başınıza ya da arkadaşınızla birlikte çılgın düşmanlara karşı savaşın, sayısız silahı deneyin ve evinizi kural tanımayan galaksinin tarikat lideri Calypso Twins’ten kurtarın.

Hikaye, karakterler, ekipmanlar ve diğer her şey hakkında daha fazla bilgi için Borderlands 3’ün 1 Mayıs’taki geniş oynanış görüntülerinin yer alacağı canlı yayın etkinliğini takipte kalın.

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