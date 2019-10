Cadılar Bayramı Hearthstone’da yenilik rüzgarları estirecek

Hearthstone’un Lanetli Mezarı’na (Haunted Tomb) girmeye cesaretiniz var mı? Blizzard Entertainment’ın dünyaca ünlü ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone’da 8 – 30 Ekim tarihleri arasında üç hafta boyunca birbirinden tekinsiz maceralar sizleri bekliyor.Eşsiz Han Kapışmaları (Tavern Brawls) – İlk iki hafta “Doom in the Tomb” macerasına atılmayı yüreğiniz kaldırırsa üçüncü hafta sizi çılgın bir gezinti için “The Haunted Carousel”e bekliyoruz.

Eski Dostlar Yaban (Wild) Ellerden Dönüyor!

Bir sonraki büyük güncellemeyle birlikte geçmişin tozlu kartları Standart kıyılarına yeniden ayak basıyor. Tüm oyuncular aşağıda listesini görebileceğiniz kartların birer kopyasına sahip olacak ancak bu kartlar ayrıştırılamayacak (disenchant) ya da işlenemeyecek (craft). Etkinlik bittikten sonra bu geçici kopyalar oyuncuların kart koleksiyonlarından kaybolacak.

Standart’a geçici bir süreliğine dönüş yapan Wild kartlar şunlar:

1.Astral Communion

2.Kun the Forgotten King

3.Lock and Load

4.Call of the Wild

5.Babbling Book

6.Flamewaker

7.N’Zoth, the Corruptor

8.Ragnaros the Firelord

9.The Curator

10.Emperor Thaurissan

11.Sylvanas Windrunner

12.Mysterious Challenger

13.Avenge

14.Lightbomb

15.Vol’jin

16.Shaku, the Collector

17.Swashburglar

18.Thing from Below

19.Evolve

20.Imp Gang Boss

21.Renounce Darkness

22.Varian Wrynn

23.Bloodhoof Brave

Çift Sınıflı Arena: Hallow’s End Kostümlü Partisi geri döndü! – Doom in the Tomb etkinliği süresince Arena’ya girdiğinizde önce bir kahraman (hero) sonra da bir kahraman yeteneği (hero power) seçeceksiniz. Bundan sonra destenize ekleyebileceğiniz kartlar sınıfsız (neutral) kartların yanı sıra seçtiğiniz kahraman ve kahraman yeteneğine ait sınıf kartları olabilecek.

Nazarlı & Kaslı Kart Paketleri (Hex & Flex Bundles) – Baş kötü Rafaam ve League of E.V.I.L. tarafından itinayla oluşturulan Hex Bundle içindeki 20 adet Rise of Shadows kart paketi ve rastgele bir Rise of Shadows Efsanevi (legendary) kartı indirimli paket fiyatıyla sizi bekliyor. The League of Explorers’ın bıçkın üyesi Reno Jackson tarafından hazırlanan Flex Bundle’sa 20 adet Saviors of Uldum paketi ve rastgele bir Saviors of Uldum legendary kartı içeriyor.

Her Hafta Yeni bir Efsanevi Macera – Her hafta başında günlük görevlerinizin yanı sıra yeni bir Legendary Doom in the Tomb macerası da sizleri bekliyor olacak.

Oyuna Girin Ödülleri Kapın – 8 – 30 Ekim tarihleri arasında oyuna giriş yapan herkes 5 adet Hearthstone kart paketi kazanacak (2 adet Saviors of Uldum paketi, 2 adet Rise of Shadows paketi ve 1 adet Rastakhan’s Rumble paketi)!

Hearthstone, 23 Wild Kart ve Doom in the Tomb Cadılar Bayramı etkinliğiyle ilgili basın materyallerine ulaşmak için adresimiz: https://blizzard.gamespress.com/Hearthstone