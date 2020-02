Monster Notebook, yirminci yılında yeni genel merkez binasının açılışını yaptı. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren şirket, Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.

Monster Notebook İstanbul’da Yeni Genel Merkezine Taşındı Canavar 20. Yılında Yeni Evinde! Monster Notebook, yirminci yılında yeni genel merkez binasının açılışını yaptı. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren şirket, Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Monster Notebook, 19 Şubat Çarşamba günü düzenlenen etkinlikle Kozyatağı’ndaki yeni genel merkezinin açılışını yaptı. Açılışta basın mensupları ile bir araya gelen Monster Notebook kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz, şirketin yeni dönem yatırımlarına ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. 2000 senesinde Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma hedefi ile başlayan yolculukta Monster Notebook’un bugün Türkiye’nin müşteri memnuniyeti en yüksek bilgisayar markası olduğunu ifade eden Yılmaz, aynı başarıyı tüm dünyada elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz: Canavar yeni evinde yeni başarılara imza atacak Yüksek performanslı ve dayanıklı dizüstü bilgisayarları kullanıcılara koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile sunduklarını kaydeden Yılmaz, Monster Notebook’un bu sayede Türkiye’nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markası olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Yirmi sene önce çıktığımız bu yolculukta kullanıcılar ile ömür boyu dostluk kurmayı amaçladık, tüm çalışmalarımızı bu titizlikle sürdürdük. Bugün Türkiye’nin en çok bilinen markalarından biriyiz. Bilgisayar markaları arasında müşteri memnuniyeti en yüksek ve en çok teşekkür edilen markayız. Bununla yetinmedik, yurt dışındaki kullanıcılara yeni pazarlara açılmak için yeni yatırımlarda bulunduk. Yirmi yıl önceki heyecanla ve azimle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Artık çalışmalarımızı yeni genel merkezimizde yöneteceğiz. Kadıköy’de küçük bir dükkânda başlayan maceramız bundan böyle markamıza yakışır bu yeni merkezde devam edecek. Başta Monster Notebook ailesine olmak üzere, bugüne dek bize inanan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde canavar yeni evinde yeni başarılara imza atacak,” dedi.

Monster Notebook, bilgisayar markaları arasında müşteri memnuniyeti en yüksek marka oldu İlhan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Monster Notebook olarak Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma hedefimiz yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kullanıcılarımıza sunduğumuz tüm ürün ve servislerde mükemmel müşteri deneyimini hedefliyoruz. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi veriyoruz. Sadece oyun tutkunlarını değil, çalışırken yüksek performansa gereksinim duyan herkese hitap ediyoruz. Kullanıcılarımız ile ömür boyu birlikte olmayı önemsiyoruz, bu yüzden satış sonrası hizmetlerimizde çok iddialıyız. En fazla üç iş günü teslimat süresi ile sınırlandırdığımız teknik destek hizmeti ve her altı ayda bir ücretsiz bakım içeren ömür boyu bakım garantisi kullanıcılarımız ile aramızda uzun soluklu bir bağın kurulmasına sebep oluyor.” Oyun endüstrisi 2019’da yüzde on büyüdü Türkiye ve global oyun pazarında yaşanan gelişmeleri de yorumlayan Yılmaz, “Türkiye oyun pazarı globaldeki gelişmeye de bağlı olarak bu sene yaklaşık yüzde on büyüme gösterdi. 800 milyon dolarlık bir hacmi geride bırakan Türkiye oyun pazarının 2022’de bir milyar doları aşması bekleniyor.Oyun dünyasına yüksek performanslı ürünler sunan bir firma olarak 2019 yurtdışı çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürdüğümüz bir sene oldu. 2020’de ise Avrupa pazarına yönelik yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Çok yakında Berlin’de yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa’nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açıyoruz.” dedi