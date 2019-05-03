Çift sürücü teknolojisine sahip Razer Hammerhead Duo duyuruldu

Yeni Hammerhead Duo serisinde, tam kapsamlı ses ve hareket halindeyken daha sürükleyici bir eğlence deneyimi için kulaklık başına iki ayrı sürücü bulunuyor.

Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer bugün, müzik, film ve oyun gibi her türlü mobil eğlence türü için net ve güçlü bir ses sağlayan çift sürücülü kulak içi kulaklık seti Razer Hammerhead Duo’yu duyurdu.

Razer Hammerhead Duo, adını her bir kulaklığa yerleştirilmiş özel ayarlanmış çift sürücülerden alıyor. Çift Sürücü teknolojisi, Dinamik Sürücü’sünden gelen derin bas ve Dengeli Armatür Sürücüsü’nden gelen parlak, yüksek frekanslı iki ses sürücüsünün mükemmel dengelenmiş ses düzeyini sağlamak için uyum içinde çalışmasını amaçlar.

Tek sürücülü kulaklıklara kıyasla, çift sürücüler daha etkili bir ses ayrımı sağlar ve bozulmadan arınmış, daha net ve daha yüksek ses üretirler; bu sayede, en sevdiğiniz TV dizilerini veya müzik çalma listelerini yakalamakta olduğunuzda daha net ve daha net bir ses deneyimi sunar.

Günlük kullanıma uygun hale getirmek için, Razer Hammerhead Duo, rahat, dayanıklı ve kullanım kolaylığı sağlayan alüminyum bir çerçeve ve örgülü kablo ile korunurken, aynı zamanda ince ve hafif olacak şekilde tasarlanmıştır. Öte yandan, dış gürültüyü etkili bir şekilde azaltan konforlu ve güvenli bir uyum için üç silikon uç boyutu ile birlikte gelir. Analog 3.5mm jak, Razer Hammerhead Duo’nun akıllı telefonlar, PC, Mac, konsol ve daha fazlasıyla çapraz platformda çalışmasını sağlar.

Razer Hammerhead Duo iki versiyona sahiptir: ses seviyesi ve oynat/duraklat kontrolü ve mikrofon özelliğine sahip Razer Hammerhead Duo ve Nintendo Switch ile uyumlu Razer Hammerhead Duo. Özellikle Nintendo Switch kullanıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanan ikinci versiyonu, oyunlar ve çağrılar arasında rahat iletişim sağlayan sessiz kulaklıklı sıralı mikrofona, her kulaklıkta gümüş bir Razer logosuna ve kulakları düzenli tutmak için kolay saklama çantasına sahip.

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