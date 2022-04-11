Çiftlik oyunlarında başarının altının kuralları

Çiftlik ve üretim temelli oyunlar giderek yaygınlaşıyor ve bu oyun türünü destekleyen oyun motorlarının sayısı da artıyor. Peki çiftlik oyunlarında başarı için altın kurallar nedir?

Gerçek bir çiftlik işletirken başarının sırrı çok çalışmak, tarlanızla ve çiftlik hayvanlarınızla özenle ilgilenmektir. Bugün gıda alışverişi için markete girdiğimizde, ekmek alırken, gıda maddeleri, ramazan paketi alırken, saklama kapları veya kavanoz içinde turşu yapabilmek için kilo kilo sebze alırken aslında hepimiz bir çiftlik oyunun son parçası oluyoruz. Elbette gerçek dünyanın çiftlikleri ile video oyunlarındaki çiftlikleri benzetmek kolay değil ama iki çiftlikte de başarıyla ürün yetiştirmek, havyan yetiştirebilmek için özenli ve dikkatli davranmak gerekiyor. İşte çiftlik oyunlarındaki başarının sırrı:

1. Ürünler arasındaki bağı anlayın

Yetiştireceğiz ürünleri körlemesine seçmeyin. Yetiştirdiğiniz ürünü sadece satmak veya saklamak için değil, başka bir üretimde kullanabilecek şekilde planlayın. Örneğin mısır yetiştirdiğinizde, mısırlarla tavuk veya diğer çiftlik hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece süt ve yumurta da elde edersiniz.

2. Mevsimleri ciddiye alın

Ektiğiniz ürünlerin bir metabolizması olduğunu unutmayın. Toprağa attığınız her tohum yeşermez. Her tohumun ve sebzenin belli bir mevsimde ekilmesi ve belli sıcaklık değerleri içinde büyümesi gerekir. Kışın ektiğiniz domateslerden sonuç almayı pek beklemeyin.

3. Fiyatları takip edin, ekonomiyi anlayın

Eğer ürünleri satacaksanız, pazardaki fiyatları takip edin. Çok oyunculu bir oyunda oynuyorsanız unutmayın ki oyuncuların çoğu fiyatı yükselen ürünleri ekmek için çaba gösterecektir. Faka bu da sonraki sene veya mevsim sonunda, fiyatı yüksek olan ürünlerde arz fazlası/fazla üretim yaşanmasına neden olur ve fiyatlar ışık hızıyla düşer. Eğer sonraki sene gelirinizi yüksek tutmak istiyorsanız, ekim yapacağınız sene pazarda bol olan ürünlerden de seçmeye dikkat edin. Zira pek çok çiftçi o ürünün ekimini bırakacağı için sonraki sene o ürünü bulmak zorlaşacak ve fiyatları zirve yapacaktır. Var yılı, yok yılı dedikleri tam olarak bu olmasa da, bu tanım bu örneğe de uyuyor.

4. Otomatikleştirmeyi küçümsemeyin

Bilek gücüyle bütün ömrünüz boyunca tarla süremezsiniz. Kendinize yeterli sermayeyi biriktirince tarladaki işlerinizi kolaylaştıracak makineler edinmeye çalışın. Traktörler veya diğer çiftlik makineleri çiftlikteki verimi artıracak ve daha kolay şekilde daha fazla ürün elde etmenizi sağlayacak. Bu da daha fazla kazanç anlamına geliyor.