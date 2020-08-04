Conqueror’s Blade şimdi Türkçe

Geçtiğimiz ay Conqueror’s Blade’in 4 Ağustos’ta Türkçe çıkış yapacağını aktarmıştık. İşte o gün geldi çattı.

MY.GAMES Booming Games, Türkiye’yi ve Türkçe konuşan tüm oyuncuları Conqueror’s Blade’in orta çağ dünyasına davet ediyor. Bu ücretsiz savaş MMO’su, en yeni Osmanlı esintili “Season IV: Blood of the Empire” içerik genişlemesini açılışını yaparken; tam oyun içi yerelleştirme, özel topluluk kanalları ve müşteri desteği ile bugün çıkıyor. Anadolu İmparatorluğu’nun kuvvetleri geldi ve şimdi oynanabilir olan IV. Sezon’da zafer kazanmak için engel tanımayacaklar.

Fatih Sultan IV. Süleyman Hazretleri tarafından yönetilen Anadolu İmparatorluğu’nun orduları son derece sadık ve savaş hünerlerine fazlasıyla hakimler. Sultan’ın Fatih Şehri’ne yürüyüşü sürerken oyuncular da önümüzdeki haftalarda IV. Sezon Harekatı’nda savaşabilirler. Ayrıca oyuncular, yükselen Anadolu İmparatorluğu’ndan esinlenen sezona özel kıyafetler de dahil olmak üzere yeni ödülleri açmak için IV. Sezon Savaş Bileti’ni satın alabilirler.

Yeni sezon “Season IV: Blood of the Empire” Türkçe fragmanını hemen izleyebilirsiniz:

“Season IV: Blood of the Empire” Özellikleri:

2 yeni muharabe sahası

Fatih Şehri’ne giden yol, Sultan’ın harekâtı için hayati önem arz eden stratejik noktalarla dolu. Kuşatma Muharebesi’nde artık mevcut olan, neredeyse zapt edilemez kale şehir Reginopolis zamana yenik düşmemiş olsa da kararlı savaş lortları tarafından düşürülebilir… Sezonun ilerleyen dönemlerinde, Sultan’ın odağı körfezlere ve limanlara kaydığında, oyuncular yeni harita Karadan ve Denizden’de Saha Muharebelerine de katılacak.

4 açılabilir birim

Anadolu İmparatorluğu’nun bir nevi can suyu olan Sultan’ın orduları, hükümdarları adına bu topraklara egemen olmak için tüm askeri kudretini ortaya koyacak. Oyuncular IV. Sezon boyunca Sezon İddialarını tamamlayarak, kendi davalarında kullanmak üzere bu birimleri alabilirler:

3 Yıldızlı Yeniçeriler: Bu seçkin misket tüfekçileri, değerli hizmetleri karşılığında cömert ödüller koparmış, zaman zaman da taleplerine sıcak bakan bir rakibi tahta çıkarmak için hükümdarı devirmiştir.

Bu seçkin misket tüfekçileri, değerli hizmetleri karşılığında cömert ödüller koparmış, zaman zaman da taleplerine sıcak bakan bir rakibi tahta çıkarmak için hükümdarı devirmiştir. 4 Yıldızlı Azaplar : Pala benzeri bir kılıç ve küçük kalkanla silahlanan Azaplar, Anadolu’nun daimi bir kuvveti olarak kasaba ve sınırların muhafızlığını üstlenir.

: Pala benzeri bir kılıç ve küçük kalkanla silahlanan Azaplar, Anadolu’nun daimi bir kuvveti olarak kasaba ve sınırların muhafızlığını üstlenir. 5 Yıldızlı Silahtarlar : Bu teberciler, kumandanlarının hayatını korumaya yeminlidir; onları çağırırsan savaş lordunu muharebe sahasında korumak için canlarını dişlerine takarlar.

: Bu teberciler, kumandanlarının hayatını korumaya yeminlidir; onları çağırırsan savaş lordunu muharebe sahasında korumak için canlarını dişlerine takarlar. 4,5 Yıldızlı Sipahiler: Çelik topuzlarla silahlanmış ve plaka zırh giyen ağır süvariler olan Sipahilerin planlı bir saldırısı mutlaka görülmesi gereken bir sahne.

Sunucu önerileri

Oyuncuların IV. Sezon’dan itibaren mücadeleye katılan oyuncuların doldurduğu yeni bir sunucu olan Teutatis’ten (EU3) başlaması önerilir. Böylece bu MMO’daki ilk adımları, özellikle oyuncu tarafından yönetilen Hanedanları (Conqueror’s Blade’in ele geçirilmiş hanedanları) ve iki haftada bir yapılan Bölge Savaşları etkinliklerini göz önüne alınca, herkesin eşit olduğu bir oyun alanında, daha az göz korkutucu olacak.

Sezona özel ödüller