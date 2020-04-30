Corsair A500 Dual Fan CPU Air Cooler İncelemesi

İnsanın en hızlı değiştiği, öğrendiği her şeyi mıknatıs gibi çektiği yaşlar ne deseniz, muhtemelen yirmili yaşların başı derim. Ben de “ne gerek var saçma modifikasyonlar yapmaya?” diyerek girdiğim bu yaşlarda ne olduğunu anlamadan kendimi overclock tutkusuna kaptırıvermiştim.

O sıralarda önce gönlümü Cooler Master JET 7’ye kaptırdım, keşke görüntüsü ve komşuyu uyandıran gürültüsü kadar performansı da mutluluk verseydi. Hemen ardından ilgimi gerçekten işe yarayan bir şeylere yönelttim ve efsanevi Zalman CNPS7000’den tutun da uğruna ana kofradan sigortayı attırdığım talihsiz Peltier denemelerine kadar elime geçirdiğim her şeyi kasaya taktım.

Bu yazıda konu alacağımız A500 de beni su soğutmaya ısındıran H100 gibi bir Corsair ürünü ve firmanın birkaç senenin ardından tekrar hava soğutma kulvarına geri dönüşünü müjdeliyor, bir farkla, elimizde bu defa son derece üst seviye bir fan var.

Şimdi A500, içinde kedinizin kıvrılıp yatabileceği ebatlara sahip bir kutuyla birlikte geliyor, hemen o noktada ürünün boyutları hakkında bir fikir ediniyorsunuz zaten. Bu ürün neredeyse 1.5kg ağırlığında ve “minimum” 171mm yüksekliğe sahip olduğundan kasanıza uyup uymayacağına satın almadan önce bakmanız gerekiyor.

Kutu içeriği ise son derece geniş. A500, AMD AM2 ve Intel LGA 1150’den başlayarak akla gelebilecek tüm yeni yuvalara takılabiliyor, tamamı için de kutuda gerekli braketler mevcut. Bunlar zaten beklenen şeyler. Beklenmeyen şey ise son derece kaliteli bir yıldız tornavida ile beraber gelmesi. Benim gibi son iki senede iki kez taşınıp Ikea dolaplarını monte ederken tornavida setlerinizi kurban verdiyseniz bayağı bir sevineceğinize eminim. Uzunluğu sayesinde montajı fena halde kolaylaştırdığını da ekleyeyim.

Tasarıma geçersek üç noktadan bahsetmekte fayda var. Birincisi Corsair’in sizin için minik karelere böldüğü XTM50 termal macun ile kaplanmış ve her iki tarafta dörder bakır soğutma borusu ile güçlendirilmiş ana blok. Bu borular ısıyı alıp soğutucunun ana yapısını oluşturan kocaman alüminyum panellere aktarıyor. Burada da devreye Corsair’in şimdiye dek sevmeyen kimseyi görmediğim 12cm’lik muhteşem fanları ML120’ler giriyor. Fanlar önden gelen havanın soğutucu panelden geçerek egzozdan dışarı aktarımını kolaylaştırmak adına düz / ters şeklinde monte edilmiş. 400-2400 RPM arasında (PWM kontrollü) çalışan bu fanlar yük altında 37-38db seviyesinde bir gürültü üretse de genel olarak gayet sessiz denilebilir.

Soğutma kapasitesi ise maksimum 250W TDP. En iyi tarafı da eğer afili ve yüksek soğutuculu bir RAM seti kullanıyorsanız fanların birini veya ikisini kızaklı olarak yükseltebiliyor olmak. Böylece fanın RAM setine temas ederek montajı engellemesi sorununun önüne geçilmiş. Bunun dezavantajı ise yükselttiğiniz miktarın 171mm’nin üzerine ekleniyor ve soğutma performansını kademeli olarak düşürüyor oluşu. Olur da sonra montaj yapmanız gerekir diye Corsair kutunun içine bir tüp XTM50 termal macun da eklemiş.

Peki soğutma performansı nasıl? İ7-8700K’da yaptığımız testlerde (kendi TDP limiti dahilinde), yük altında neredeyse 13 derece daha iyi sonuçlar elde ettik. Buna göre masaüstünde 32 derece, yük altında çalışırken ise 65-67 derecelik sonuçlar elde ettik ki, 80 derecenin üstünde sıcaklıklar görmeye gayet alışık olduğumuz bir sistemimiz var. Bu sonuçların korkunç bir gürültü seviyesine ulaşmadan ve neredeyse bakım gerektirmeyen bir soğutucu ile elde edildiğini de not etmek gerek.

Neticede yeterli ebatlarda bir kasanız ve daha iyi nefes almasını istediğiniz bir işlemciniz varsa, bu sıralarda 800 TL civarına (Yurt dışı fiyatı 100$) bulabileceğiniz A500 çok iyi bir seçim.

Kürşat Zaman

PUAN: 90

+Kolay montaj

+Çok yüksek performans

+Yeterince sessiz

+Kutu donanımı çok zengin

-Her kasaya uymayabilir

-Fiyatı bir soğutucu için yüksek.