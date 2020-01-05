Corsair HS60 Pro Surround incelemesi

Corsair’in HS serisine yabancı değiliz. Daha önce HS70 Wireless’a LEVEL tarihinin en yüksek inceleme puanlarından birisini vermiş, geçtiğimiz aylarda incelediğimiz, giriş seviyesi bir kulaklık olan HS35’i de oldukça beğenmiştik. HS60 Pro Surround da kendisini kanıtlamış olan bu ailenin en son üyelerinden ve yine ciddi bir alternatif olma iddiasında.

HS35’in tasarımını dışarıda bırakırsak, HS60 Pro dış görüntü itibarıyla HS70’e çok benziyor. Son derece sade olan tasarıma, -bizim test ürünümüzde- siyah renk ile tezat oluşturan sarı çizgiler ve dikişler ile oldukça tadında bir agresiflik katılmış. Alüminyum çerçeve kullanılan ürün 319 gram ağırlığında, çok hafif dememiz mümkün değil. Diğer taraftan üretim kalitesi ve rahatlık anlamında her şey bildiğimiz gibi. Hafızalı, suni deriden kulak yastıkları tüm kulağınızı içine alıyor ve üst kısımda da uzun kullanımlarda konforunuzu artıran dolgun bir yastık var.

Sol taraftaki ses kontrolleri ve mikrofon mute tuşlarına ulaşmak kolay. Herhangi bir ses veya ışıkla uyarılmıyorsunuz ancak düğme hayli etli butlu olduğundan mikrofonun açık olup olmadığını anlamak güç değil. Ses kesme özellikli mikrofon Discord sertifikasına sahip, yerinden çıkartılabiliyor ve karşı tarafa son derece net bir ses iletimi sağlıyor. Kulaklığın ses frekansı 20Hz-20Khz arasında, standart değer denilebilir, empedansı 32 ohm, hassaslığı ise 111db.

HS60 Pro iki ayrı bağlantı seçeneğine sahip. 3.5mm jack kullandığınızda çok sayıda platformu destekleyen bir ürüne dönüşüyor ve konsollarda da kullanılabiliyor. 7.1 Surround ses sadece USB bağlantıyla ve PC üzerinden mümkün. HS60 Pro’da herhangi bir RGB aydınlatma bulunmuyor lakin iCUE yazılımı üzerinden Stereo-7.1 Surround arasında geçiş yapabilir ve EQ ayarlarını dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Ürünün 50mm sürücüleri HS60 ve HS70’e göre elden geçirilmiş ve flat EQ ayarında oldukça tatminkar bir sahneye ve netliğe sahip. Açıkçası HS70 için söylediklerimin benzerini söyleyeceğim, ürünün müzik performansı Sennheiser Momentum 3 gibi sırf bu iş için yapılmış bir kulaklık dışında tüm son dönemde denediğimiz tüm kulaklıklardan daha başarılı. Oyunlarda ise devreye USB ses kartı ve 7.1 Surround sanal ses giriyor. Kendi adıma oyunlardaki performansı biraz fazla “renkli” buldum. Sesin yönü ve şiddeti efektlerin arkasında kalmış gibiydi ama bunu iyileştirmek için de iCUE’nun EQ ayarlarındaki oyun modlarını kullanabilirsiniz.

319 gram demiştik, hafif sayılmaz demiştik ama bu ürünün büyük olduğu anlamına gelmiyor. Benim kocaman kafamı biraz sıktı açık konuşmak gerekirse, Corsair Void’de olduğu kadar rahat edemedim. Alüminyum baş köprüsü olması gerekenden fazla sıkı olduğundan, bir türlü sürücülerin alt uçlarının yanağıma yaptığı baskıyı azaltacak bir şekle sokamadım HS60 Pro’yu. Dergideki diğer arkadaşlarımız ise gayet rahat ettiler. Büyük bir kafanız varsa aklınızda olsun.

Ürünün Türkiye fiyatı 615 TL civarında ve sunduğu özelliklere göre gayet uygun. Corsair’in karmaşık ürün gamı ve bu modellerin birbirine yakın fiyatları aklınızı karıştırabilir, alışverişe çıkarken iyice kontrol etmeyi unutmayın.

Kürşat Zaman

PUAN: 89

+Ses kalitesi çok başarılı

+Son derece kaliteli işçilik ve malzeme

+Mikrofon son derece net

+Fiyatı sunduğu özelliklere göre uygun

-Başı büyük oyuncular sıkıntı yaşayabilirler

-Hafif sayılmaz