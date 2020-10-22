Corsair HS75 XB Wireless İncelemesi

Corsair’in HS serisi farklı modelleri ve revizyonlarıyla bir süredir hayatımızda. HS35’ten tutun da HS70’e kadar pek çok modelini test ettiğimiz bu seri bizi her seferinde çok memnun etti. Halen, orta üst sınıf oyuncu kulaklıkları arasında HS60 PRO, orta-üst sınıf kablosuzlar arasında ise HS70 ilk önerdiğimiz modeller arasında kendilerine rahatça yer bulabiliyor.

Belki Corsair Void gibi bir bakışta ilginizi çekebilecek agresif tasarımları yok anca gerek müzik gerek oyunlardaki performansları, sağlam yapıları ve malzeme kaliteleri ile kendi fiyat düzeylerinin en iyileri arasındalar.

Bu kadar başarılı bir serinin evrimi de elbette burada bitmeyecekti. Yalnız, Corsair bu defa oldukça ilginç, hatta “niche” diyebileceğimiz bir ürünle çıkmış karşımıza. Öyle ki daha Xbox Series S/X gelmeden, Xbox Exclusive kulaklık geldi bile diyebiliriz!

HS75 XB Wireless tasarım anlamında HS70’e bir hayli benziyor, hatta sadece detaylarda birbirinden ayrıldıklarını bile söyleyebiliriz. HS75 XB’de siyah/beyaz/gri renklerin tercih edildiği bir tema kullanılmış ve kendi adıma oldukça beğendim. Ürünün kulak yastıklarını destekleyen metal iskeleti baş köprüsü boyunca devam ediyor ve üzerine alüminyum ile de güçlendirilmiş. HS75 XB kafanıza rahat oturuyor, rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz ve hafızalı süngerden yapılıp suni deri ile kaplanmış kulak yastıkları da uzun kullanımlarda bile sizi yormuyor. Konfor konusunda söyleyebileceğimiz her şey çok olumlu.

HS75 XB’de sağ tarafta on/off tuşu ve kulaklığın en önemli özelliklerinden olan Chat Mix ayar düğmesi yer almakta. Böylece oyunun ses ayarlarıyla dakikalarca uğraşmadan arkadaşınızın sesi / oyunun sesi arasındaki dengeyi kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. Sol tarafta ise çıkartılabilen mikrofon portu (kapak ile kapatılabiliyor, böylece toz kapmıyor), ses açma kapama düğmesi ve mikrofon mute düğmeleri var. Her birine erişmek kolay, tuşlar birbirine karışmıyor.

Kulaklık içeriye doğru dönemediğinden veya esnemediğinden ufak molalarda boynunuza asmanız çok rahat değil. Büyük ihtimal evde konsol karşısında kullanılacağından gerek görülmemiş.

Ürünün en önemli özelliği Xbox konsolları için özel olarak geliştirilmiş olması. HS75 XB Wireless 2.4Ghz üzerinden herhangi bir ek adaptör kullanmadan Xbox One ve yeni çıkacak Xbox Series X konsollarına birkaç saniye içinde bağlanabiliyor. Xbox’ın hantal menüsüne rağmen normal hoparlörlerden kulaklığa geçmek de yine birkaç saniyenizi alıyor. Bu noktada maalesef olumsuz bir durum da var, HS75 XB bilgisayarınıza bağlanmak için Xbox Wireless Adaptörüne ihtiyaç duyuyor. Kutu içeriğinde bulunmayan bu ürünün fiyatı ise yaklaşık 140 TL. Eğer bilgisayarınızda da kullanmak istiyorsanız bunu göz önünde tutmanızı öneririz zira USB-C kablosu sadece şarj için, HS75 bilgisayarınıza kablolu olarak bağlanmıyor. Bu noktada böyle pahalı bir üründe Xbox Gaming Adapter’e ihtiyaç duyulmamasını, en azından kablo ile bağlantı seçeneği olmasını tercih ederdim. Çok teknik bilgisi olmayan birisi için bu güzelim kulaklığı alıp PC’ye bağlamaya çalışırken bir sürprizle karşılaşmak işten bile değil.

Peki performansı nasıl? Müzik performansı HS70’ten alışageldiğimiz üzere çok çok başarılı. Hatta tüm oyuncu kulaklıkları içinde sahne, bas/tiz dengesi ve netlik anlamında en iyilerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle kendi sınıfında müthiş bir alternatif. Klasik diyebileceğimiz 20Hz-20Khz arasında frekans tepkisi olan (109db hassaslık) 50mm neodimyum mıknatıslı sürücüler oyunlarda da oldukça başarılı bir performans vadediyor, tabii Dolby Atmos’un da katkısıyla.

Xbox’a indirebileceğiniz Dolby App sayesinde ekolayzır ayarlarını da yapabilirsiniz. Aynı şekilde PC’de de mümkün (Yine belirtelim, bahsettiğimiz adaptör şart) HS75 XB çok başarılı bir doğruluk, netlik ve nihayetinde ses kesme özellikli mikrofuyla da net bir iletişim sağlıyor. Mikrofon gördüklerimizin en iyisi değil belki ancak performansı kesinlikle beklenen seviyede.

Kablosuz kulaklık olunca elbette başka detayları da konuşmak gerekiyor. HS75 XB’nin kablosuz menzili çok uzun sayılmaz, evinizin yapısına göre 9-11 metre arasında bağlantısını kaybetmiyor. Tam şarjda kullanım süresi ise fabrika verisine göre 20 saat, bir iki aksilik neticesinde tam rakam tutamadık ancak bu veriyi doğrulayan bir pil ömrü olduğunu söyleyebiliriz. HS75 XB’nin ağırlığı ise yaklaşık 330 gram. Bu elbette çok hafif sayılmaz ancak ürünün malzeme ve işçilik kalitesini gördüğünüzde, elinize alıp şöyle bir baktığınızda bunu pek dert etmiyorsunuz.

Bu defa farkındaysanız iCUE’dan bahsetmedik. Corsair HS75 XB basit ayarları tamamen Dolby Atmos uygulamasına itelemiş durumda, PC’den kullansanız da durum bu şekilde. Elbette kişiselleştirme olanakları daha sınırlı ancak yine de yeterli.

Neticede Corsair bizi bir kez daha memnun eden bir ürün yapmış. Elbette ürün Xbox konsoluna arkadaş olmak için tasarlanmış ve bu konsola sahip olmayanlar için çok fazla şey vadetmiyor, Corsair’in diğer platformlara özel başka ürünleri var neticede. Keşke fiyatı 2501 TL (yurt dışında 149$) olmasaymış ancak dolar ve gümrük vergilerini göz önüne alınca fiyat konusunda çemkiremiyoruz bile.

Yazının burasını gördüğünüze göre ürünün size uygun olup olmadığını da artık biliyorsunuz. Xbox sahibiyseniz sizi çok mutlu edecek bir kulaklık, geriye kalan herkes için Corsair’in daha uygun modelleri var.

Kürşat Zaman

PUAN: 90

+Xbox Series S ve X desteği.

+Şahane oyun ve müzik performansı.

+Uzun batarya dayanımı.

+Chat Mix özelliği.

+Uzun kullanımlarda bile çok konforlu.

-Fiyatı olağanüstü yüksek.

-PC’de kullanmak için Xbox Wireless Adapter şart.