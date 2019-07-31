Corsair M55 RGB Pro İnceleme

Solaklığın ekipman bulma konusunda zorluk yarattığı dönemler artık geride kaldı. Oyun dünyasında hem sağ hem de sol el ile kullanıma uygun tasarlanmış, çok kaliteli ekipmanlar bulmak mümkün. Hemen aklımıza SteelSeries’in Sensei 310‘u geliyor mesela. Corsair’in hem sağ hem de sol elini kullanan oyunculara uygun olarak ürettiği ve “giriş seviyesi bir performans faresi” diyebileceğimiz M55 RGB Pro da böyle bir ürün.

M55 RGB Pro, hayli uzun yapısı (124mm) ve özellikle de arka kısmındaki ani eğimi ile ilk başta biraz rahatsız hissettiren ancak 86 gramlık ağırlığı ile sizi kesinlikle yormayan bir ürün. Hafif pürüzlü kaplaması ve düşük ağırlığı ile mouse pad üzerinde adeta uçarcasına hareket eden M55 RGB Pro, her iki tarafta da ikişer adet fonksiyon tuşuna sahip.

Yan yüzeylerde ise yumuşak dokulu bir kaplama kullanılmış ve elinizin terlemesi durumunda kaymayı azaltıyor. Tekerleğin derisinde bir DPI ayar tuşu var, tekerlek ise avuç içi tutuşla küçük elli kullanıcılara problem yaratacak kadar önde. Bir diğer sorun, kullanılan Omron anahtarlarının tasarımla birleşince bir nevi basmaya direnç gösteriyormuş veya deadzone varmış gibi bir his vermesi.

Corsair iCUE yazılımı üzerinden fare sağ veya sol ele göre optimize edilip ters tarafta kalan fonksiyon tuşları devre dışı bırakılabiliyor. Böylece elinizin yanlışlıkla fonksiyon tuşlarına basma ihtimali de ortadan kalkıyor. Kendi adıma, bu tuşları devre dışı bırakma ihtiyacı hissetmedim, elim falan da çarpmadı pek. Tercih sizin nasıl rahat edeceğinize kalmış kısaca.

M55 RGB Pro’da kullanılan sensör Pixart’ın PAW3327’si. 12.400dpi’a kadar ayarlanabilen bir hassaslık derecesi bulunan bu sensör, 30G hızlanma ve 220 IPS hız değerlerinden anlaşılabileceği gibi hız şampiyonu sayılmaz. Diğer taraftan tüm oyuncuları memnun edecek kadar performanslı ve izleme performansı da son derece başarılı.

Sonuç olarak M55 RGB Pro en büyük avantajı olan iki elle kullanılabilmesinin bazı dezavantajlarını yaşayan bir fare. Yine de iki elle kullanılabilirken ergonomik olarak kalabilmek kolay bir şey değil ve M55 bu sınavdan hakkıyla çıkıyor. Ürünün Türkiye fiyatı henüz belli olmadıysa da 40$’lık yurt dışı fiyatı sebebiyle rekabetçi bir giriş seviyesi ürün olmasını bekliyoruz.

Kürşat Zaman

PUAN: 83

KARAR

+Her iki el ile de kullanıma uygun

+Son derece hafif

+Performansı gayet yeterli

+Yurt dışı fiyatı rekabetçi

-Ergonomik olarak bazı sıkıntıları var

-Ana tuşlara basarken oluşan ölü bölge hissi

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