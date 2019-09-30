Corsair Virtuoso RGB Wireless İncelemesi

Corsair’in Void serisini unutmak mümkün mü?

Kendisine özgü, dikkat çekici bir tasarıma sahip olan bu modeller, ülkemizde de çok sevilmişti hatırlanacağı üzere. O noktadan itibaren Corsair’in farklı bir yöne saptığını ve çok şatafatlı gözükmeyen lakin son derece şık tasarımlara sahip başka bir ürün serisini (HS) oyunculara sunduğunu da biliyorsunuz.

Corsair’in hem oyun hem de müzik performansı olarak en iyisini bekleyen oyunculara hitap eden yeni modeli Corsair Virtuoso, özellikle SE modeliyle yayıncılar için de biçilmiş kaftan.

Ürün son derece abartısız ve şık bir görüntüye sahip. Daha kutudan çıkarttığınız anda malzeme ve işçilik kalitesi ile dikkat çekiyor, laf değil. 7.1 Surround ses destekleyen Virtuoso, “niche” tabir edebileceğimiz, ince ince işlenmiş bir amiral gemisi hüviyetinde.

Yüksek çözünürlüklü 50mm sürücülere sahip olan kulaklık işlenmiş alüminyumdan bir baş köprüsüne sahip. Kablosuz olmasının da etkisiyle biraz ağır olan ürün (yaklaşık 360 gram), başınıza kusursuz şekilde oturuyor ve marshmallow kıvamındaki kulak yastıklarının da katkısıyla saatler süren bir kullanımın ardından bile son derece rahat hissettiriyor.

Özelliklere gelirsek, kablosuz kullanım tarafında Corsair Slipstream teknolojisi hemen dikkat çekiyor. 12 metre mesafede gecikmesiz ses aktarımı sağlayabilen ürün tam şarjda 20 saat aralıksız müzik dinleme şansı sağlıyor.

20Hz-40Khz arasındaki frekans desteği ise çoğu oyuncu kulaklıklarından iki kat geniş bir aralık. Ürün üç farklı şekilde istediğiniz platforma bağlanabiliyor. Wireless modda Corsair’in gecikmesiz Slipstream teknolojisini arkasına alan ürün, USB modunda ise 24bit ses desteği sunuyor. Aynı zamanda 3.5mm jack desteği de var, böyle bağlandığınızda 16bit ses elde edebiliyorsunuz. Her üçünde de ses son derece net, en zor şarkılarda bile aldığınız performans göz yaşartıcı. Ürünün sahnesi son derece geniş ve ses düzeyini abartmadığınız sürece dip ses almıyorsunuz. Zaten ses çıkışı o kadar yüksek ki ürünün ses çıkış kapasitesinin yakınından bile geçeceğinizi sanmıyorum.

Cihazın ses izolasyonu son derece başarılı, ne dışarıdan bir ses duyuyorsunuz ne de dinlediğiniz müzik dışarıya sızıyor.

Virtuoso’nun SE modeli ilave olarak yayıncı sınıfı 9.5mm mikrofon, alüminyum panelde kaybolan RGB aydınlatma ve yüksek kaliteli bir taşıma çantası ile geliyor. Fiyat konusunda ise, ülkemizdeki fiyatı için bir ay daha bekleyeceğiz, yurt dışı fiyatı ise modele göre 180-210$ arasında.

Kürşat Zaman

PUAN: 94



KARAR

+Muhteşem ses performansı

+Yüksek işçilik kalitesi

+Uzun periyorlarda dahi yüksek kullanım

+Çok kaliteli mikrofon

+Uzun batarya ömrü

+RGB aydınlatma

-Fiyatı pahalı

-Kulak ünitesinde çok parmak izi kalıyor