Creaks, Temmuz ayının sonunda çıkıyor.

Amanita Design’ın uzun süredir beklenen oyunu Creaks, bu ayın sonunda PC, Mac, PS4, Xbox One ve Switch’e çıkacak.

Oyunda karakterimiz, odasının duvar kağıdını soyarak bambaşka bir dünyaya açılan kapı bulur. Kuşa benzer yaratıkların ve karanlıkta canavara dönüşen mobilyaların bulunduğu bir dünyadır burası. Bizim görevimiz ise yol boyunca karşımıza çıkan bulmacaları çözerek buradan kurtulmak.

Playstation Blog’unda Amanita “Bu canavarları normal eşyalara dönüştürmeye çalışmak oyunun ana mekaniği. Oyun boyunca çevrenin verdiği avantajları ve basınç plakalarını kullanarak zekânızla düşmanlarınızı alt etmek.” Bölümlerde ayrıca bu dünyayla ilgili daha fazla bilgi edinilebilecek tablolar da var.

Oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi yok ancak oyunun Steam sayfasında oyunun birkaç haftaya kadar çıkacağı duyuruldu.