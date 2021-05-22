Crusader Kings III’e yeni genişleme paketi: Royal Court

Bir kralın hayatı ziyafet çekmekten ve savaşmaktan ibaret değildir. Maiyetiniz ne kadar büyükse, bir yöneticiden beklenenler de o kadar fazladır. Halk görüşme talep ediyor, dilekçeler bir şekilde taht odanıza giden yolu buluyor ve burasının iç dekorasyonundan bahsetmedik bile. Çok fazla kumaş var! Peki bu maiyeti nasıl yöneteceksiniz?

Crusader Kings III: Royal Court’ta, saraylılarınız dikkat çekmek isterken tüm bu yeni zorluklar da önünüzde birikiyor. Royal Court, Paradox Development Studio’nun eleştirmenlerce beğenilen,orta çağ dünyası üzerine geliştirilmiş strateji-rol yapma oyunu Crusader Kings III’ün ilk büyük genişleme paketi olarak karşınıza çıkıyor. Güçlü yöneticiler, ozanlara ilham veren türden bir maiyet kurabilirler, burayı aile geçmişinden gelen hatıralarla süsleyebilirler ve halkının sorularına işine geldiği gibi cevap vermeyi tercih edebilirler.

Crusader Kings III: Royal Court aşağıdaki ana başlıkları içerir;

Taht Odası: Kraliyet maiyetinizin görünüşü, hanedanınızın şimdiye kadarki tüm ihtişamını ve prestijini yansıtacaktır.

Kalabalık Durumlar: Kraliyet yargısı isteyen köleler ve saray mensupları sorunlarıyla size geldiklerinde onlarla etkileşime geçin.

İhtişam: Rakiplerinizi etkilemek ve daha yüksek standartları olan konukları cezbetmek için daha süslü tuzaklar ve daha iyi yemeklerle maiyetinizdeki yaşam kalitesini yükseltin.

İlham Veren Kişiler: Yetenekli sanatçılar, zanaatkarlar ve düşünürler yeni projeler üzerinde çalışarak hazineler ve eserler ile katkıda bulunabilirler.

Hibrit Kültürler: Nüfusunuza ve coğrafyanıza özel olarak uyarlanmış yeni bir yaşam tarzı geliştirerek çok kültürlü bir alandan en iyi şekilde yararlanın.

Kültürel Çeşitlilik: Geleneksel kültürünüzü geride bırakın, böylece onu isteklerinize daha iyi uyacak şekilde ayarlayın.

Bu genişlemeye yeni bir arayüz ve çok daha fazlasını içeren büyük bir ücretsiz güncelleme eşlik edecek.