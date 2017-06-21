Crytek’in yeni oyunu Hunt: Showdown gayet güzel görünüyor!

Crytek, yeni multiplayer FPS oyunları Hunt: Showdown için bir oynanış videosu yayınladı. Oyun atmosfer açısından beni aldı götürdü.

Son zamanlarda finansal açıdan sıkıntılar yaşayan ve bizleri de üzen Crytek, Hunt: Horrors of the Gilded Age’in küllerinden doğan Hunt: Showdown ile piyasaya tekrar döndü. En büyük umudumuz oyunun çok fazla satması ve Crytek’i yeniden oyun dünyasında etkili olarak görebilmek.

Hunt, şuan için PvP, canavar avlamaya odaklı bir oyun olarak gözüküyor. Bir ödül ortaya konuyor ve rakip takımlar da bu ödülün veya sizin peşinize düşüyor. Bu maçlar da yaklaşık 20-40 dakika sürüyor. Günümüzde böyle bir oyunla karşılaşınca da akla ilk olarak e-spor fikri geliyor.

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