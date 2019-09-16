DAEMON X MACHINA Nintendo Switch’e çıktı

Tarihin kaydettiği en büyük felaketti… ay parçalandı, gökyüzünü aşağıdan izleyenleri aydınlatan kırmızı ışık patlamasına neden oldu. Şimdi Nintendo Switch için çıkan DAEMON X MACHINA‘daki Arsenals adı verilen güçlü mekanize elbiselere pilotluk yaparak bu kıyamet çağında bir Reclaimer olarak hayatta kalmanın zamanı geldi. Ayrıca, Co-op Modunda titanik boss’ları yok etmek için yerel olarak veya çevrimiçi üç kişiye kadar takım oluşturabilirsiniz. Savaşa girmeden önce Arsenal’inize pilotluk yapmak istiyorsanız, Nintendo eShop‘ta ücretsiz indirilebilen DAEMON X MACHINA Prologue demosunu indirmeyi deneyin. Bu demo, oyunun açılış bölümünü oynamanıza izin verir, demo sırasında yaptığınız herhangi bir ilerleme, bir defa satın alındıktan sonra tam oyuna aktarılır.



Gelecek aylarda oyuna yeni görevler, düzinelerce emote, çıkartma ve diğer kişiselleştirme öğeleri de dahil olmak üzere ek ücretli indirilebilir içerik eklenecek.