Deathloop oynadık! İşte ilk bakış izlenimleri…

Zamanın başa sardığı, hayatın kabusa döndüğü senaryolar oyun dünyası tarafından iyice kullanılmaya başladı dikkat ederseniz. Son zamanlarda bunun en iyi örneklerinden biri, PS5’e özel olarak geliştirilen Returnal’dı bana sorarsanız. Hangi işe imza atsa gözüm kapalı oynayacağıma ant içtiğim Arkane’in projesi Deathloop da bunun son örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Duyurulduğu ilk günden bu yana heyecan uyandırdı Deathloop doğal olarak, izlediğimiz her video Dishonored ve Prey’in evliliğinden doğan bir çocukla karşılaşacağımızı müjdeliyordu bizlere. Konsol tarafında bir yıllığına PS5’e özel olan bu çocuk, ilk başlarda orijinal bir içerik sunmakta zorluk çekecek gibi görünüyordu benim adıma ama firmanın gıdım gıdım düşürdüğü bilgi kırıntıları ile bu endişelerim de uzay boşluğuna fırlatılmış oldu.

Nihayet elimizde!

Sonunda kucağımda bu çocuk ve ilk bakışı yapıyorum! İlk başta sunu belirteyim; Deathloop sandığınız oyun değil. Ne sandığınızın önemi yok bu arada, ne sanıyorsanız o değil işte. Arkane kendine has dinamikleri olan, çok farklı bir işe imza atmış gibi görünüyor. Böyle ucu açık cümleler kurduğuma bakmayın, birazdan temelleri atacağım.

Deathloop nedir? Adı üstünde, ölümü kandırdığımız, günü başa sardığımız bir oyun. Hikayeye dair detay verme konusunda, bayramlarda elini yutsanız dahi para verme dürtülerini unutmuş dedeleriniz gibi cimri davranmak durumundayım, Arkane Lyon’un canını hiç sıkmayalım durduk yere. Oyunun geneline bakma, oyunun etrafından dolaşıp City Sightseeing otobüslerine binmiş turist rolüne bürünme hakkımız baki elbette. Gelin o zaman; Deathloop nedir, iyisi kötüsü kimdir, hep birlikte bakalım.

Spoilersız hikaye

Oyunun geçtiği Blackreef Adası’nda 1960’larda bir fenomen yaşanmıştır ve burada aynı gün tekrar tekrar yaşanmaktadır. Bu döngüye düşenler durumdan nedense oldukça hoşnutlardır ve bu sistemin ömür boyu sürmesi adına Visionaries adlı koruyucu bir ekip kurmuşlardır.

Colt’un ana hedefi de sekiz adet Visionary’i 24 saat içinde öldürmek. Şimdi bu öyle yazıldığı kadar basit bir iş değil. Dört bölüme ayrılan adada gün de dörde ayrılmış durumda. Colt görevleri sırayla gerçekleştirirken bilgi kırıntıları topluyor. Bunun için açık haritayı size emanet ediyor. Öyle bilgilerin kucağınıza düşeceğini sanmayın sakın. Görev noktasına ulaşmadan önce etrafı didik didik edin lütfen, gözüm arkada kalmasın. Bulacağınız ufak bir not bile sıradaki düşmanınız hakkında çok önemli bir bilgi saklıyor olabilir. Zaten görev sonunda topladığınız tüm bilgiler bir ekranda toplanıyor ve Colt ölse dahi tüm bu bilgilerle uyanıyor. Arkane’in de belirttiği gibi; Deathloop bir cinayet bulmacası, adeta bir Agatha Christie romanı.

Oynanış

Deathloop bölümlere ayrılmış bir oyun. Görev sonuna geldiğinizde oyun ara veriyor, size topladığınız tüm bilgileri ve ipuçlarını gösteriyor. Bundan sonra ise envanter sistemi geliyor karşınıza. Burada Colt’un taşıyacağı silahları düzenleyebilir ve ekstra yeteneklerinizi organize edebilirsiniz. Arkane’in olduğu yerde özel güçlerden bahsetmezsek olmaz, değil mi? Bu konudaki yeteneklerini Deathloop’ta da sergilemiş firma. Öldürdüğünüz her Visionary’den edindiğiniz özel Slabs’ler var. Bunlar Dishonored’daki yeteneklere benziyor, size teleport olma, kısa süreliğine görünmezlik, düşmanları kinetik bir güçle fırlatma gibi benzersiz güçler kazandırıyor.

Bir de Trinkets’ler var. Etrafı iyice araştırınca veya standart düşmanları öldürünce bulabileceğiniz bu özel eşyalar silahlarınıza ekstra yetenekler katıyor ve aksiyona dalmayı seven fanilerseniz işi iyice renkli hale getiriyorlar.

Gelelim Julianna’ya, geç olsun ama güç de olsun çünkü bu kadın tam bir bela. Oyunun baş kötüsü diyebileceğimiz bu kadın bizi avlamaya çalışıyor. Arkane yapay zeka ile sürekli peşimize takılan bir düşmanın bir yerden sonra oyuncuyu yeterince şaşırtamayacağını düşünmüş olacak ki, oyuna online özelliğini yedirmiş. Çevrimiçi oynamanız halinde tanımadığınız bir oyuncu Julianna olarak peşinize düşebilir veya siz bu karakter ile Colt’un canına ot tıkamaya çalışabilirsiniz. Henüz bu modu teste şansımız olmadı, o kısım dergide artık.

Kısa düşünceler

Sona gelelim artık. Deathloop beslediğimiz umutları karşılayacak bir oyun olacak belli ki. Bizi alabildiğine özgür bırakması oyunun ‘’cinayet bulmacası’’ ruhuna inanılmaz uyuyor ama zaman zaman da sizi çok soru işareti içinde bırakarak kendi bacağına da sıkabiliyor. Ufak bilgi kırıntılarını kaçırmak çok kolay ama oyundaki önemleri de büyük. Dilerim tam sürümde çok büyük problemlere dönüşmez bu durum. Bunun dışında oyun dinamiklerinden görselliğine, seslendirmelerinden atmosferine kadar her şey yerli yerinde. Yılın en büyük oyunlarından biri mi geliyor yoksa?

Hakan Orkan

Beklenti Puanı: 5/5

Yapımcı: Arkane Studios

Dağıtımcı: Bethesda

Tür: Aksiyon

Platform: PC, PS5

Web: https://bethesda.net/tr/game/deathloop

Çıkış Tarihi: 14 Eylül 2021