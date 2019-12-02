Dell G3 Oyun Bilgisayarı Özel İndirimiyle Teknosa’da

Dell’in Türkiye’de en çok tercih edilen oyun bilgisayarları G serisinin 9. nesil Intel Core i7 işlemcili modeli Tekno Cuma kapsamında özel fiyatıyla Teknosa’da satışa sunuldu. Üstün oyun deneyimini en uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen Dell G serisi, güçlü işlemcisi, NVIDIA GeForce GTX 1050 ekran kartı ve çift fanlı soğutma sistemiyle performansı her zaman üst seviyede sunuyor. Teknosa’da 6299 liradan satışa sunulan Dell G3 15 3590, dahili çift hoparlörüyle oyunların içine alan ses çıkışı, arka aydınlatmalı klavyesi, SmartByte teknolojisiyle görsel içeriği kusursuz aktarması ve hızlı şarj özelliğiyle kesintisiz oyun deneyimi veriyor.

G serisinde Alienware Command Center

Alienware’in 20 yılı aşkın oyun bilgisayarı tecrübesini aktardığı Dell G serisi, Alienware Command Center yazılımı ile bilgisayar performansını üst seviyeye taşıyor. Oyunlara göre özelleştirilebilen uygulama sayesinde karşılaşılan herhangi bir sorunu çözmek çok kolay hale geliyor.

Oyunun içine girmeden oyunların ayarlarını düzenleme imkanı veren yazılım ile oluşturulan profil, kullanıcının istediği ayarlarda istediği oyunu her zaman oynamasına olanak tanıyor.

Kısa bir süre devam edecek indirimdeki Dell’in kullanıcıların oyun deneyimlerini en üst seviyeye çıkaran G serisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Teknosa’yı ziyaret edebilirsiniz.