Dell ve Alienware’den oyunculara özel yeni modeller

Dell ve Alienware oyun deneyimini daha rekabetçi, kişiselleştirilmiş ve erişilebilir hale getirmek ve büyüyen bilgisayar oyunları pazarının ihtiyaçlarını karşılamak için inovasyonu ön plana çıkararak amatör ve profesyonel oyuncular için üst düzey, ince ve hafif, ekonomik makineler sunuyor.

Alienware, G Serisi ve XPS’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Frank Azor şunları söylüyor:

“Legend tasarımı oyun topluluğumuzdan gelen çağrılara daha fazla ve daha iyi yanıt veriyor ve yeni G Serisi dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar oyunlarını, takdir edebilecekleri bir maliyetle yüksek performanslı oyun deneyimi arayışında olanlar için daha erişilebilir hale getiriyor.”

Her dönemde yeni bir hikaye anlatır: Alienware Legend

Amaca yönelik inovasyon kültürünün yön verdiği Alienware, oyun tutkunlarının en çok istedikleri şeyler olan performans ve işlevsellikte mükemmellik çıtasını yükselten, tamamen yeni bir tasarım kimliği olarak sahne alan Alienware Legend ile önemli bir dönüm noktası olarak CES 2019’a imzasını atıyor. Alienware birden fazla konsepti değerlendirmiş ve mevcut görünümünden ve endüstrideki benzerlik denizinden uzaklaşmak için en büyük ve en cesur hamle olacak konsepti seçti.

Alienware Legend markanın temel tasarım ilkelerine bağlı kalırken sektörün geri kalanından ayrı bir yerde duran tasarım için bilim kurgu kültüründen ve erken dönem endüstriyel tasarımlardan ilham alıyor. Yeni Legend tasarımı hız aşırtma gücü elde etmek ve bunu sürdürmek için gelişmiş termal ve soğutma teknolojisi, geliştirilmiş AlienFX aydınlatma, ultra ince ekran çerçeveleri ve hem genel boyutları küçülten hem de daha sağlam bir ürün yaratan yeni “üç eklemli menteşe” tasarımı ile optimize edildi ve tüm bunlar bir araya gelerek en üst düzeyde oyun deneyimi sağlıyor.Oyun tutkunlarının kalabalıklardan ayrılmasının farklı yolları olarak, Legend iki isteğe bağlı kaplama sunuyor: Lunar Light (Ay Işığı) ve Dark Side of the Moon (Ayın Karanlık Yüzü).

Alienware Area-51m, sunduğu birden fazla “ilk” ile dünyanın en güçlü dizüstü oyun bilgisayarı

Dünyanın en güçlü dizüstü oyun bilgisayarı1 Alienware Area-51m, yeni Legend marka kimliğini yansıtan ilk ürün olarak öne çıkıyor. Alienware grafik kartları yükseltilebilir ilk oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdükten, performansı için övgüleri toplayıp birçok ödül aldıktan neredeyse yirmi yıl sonra, yükseltilebilir grafik ve işlemcilere sahip ikinci amiral gemisi dizüstü bilgisayarını satışa sunmaktan gurur duyuyor.

Yeniden tasarlanan Area-51m, şimdiye kadar tasarlanmış en güçlü, yükseltilebilir dizüstü oyun bilgisayarıdır. 9. Nesil 8 çekirdekli masaüstü işlemciler, 64 GB2 bellek, 2,5 Gbps ethernet teknolojisi, yükseltilebilir grafik kartları ve masaüstü işlemciler sunan ilk ve tek dizüstü bilgisayardır ve 144 Hz yenileme hızı ile dar çerçeveli ekrana sahip 17 inç bir Alienware dizüstü bilgisayarıdır. Area-51m gelişmiş termal ve soğutma teknolojisine sahiptir ve önceki modelden %50 daha fazla performans sağlar ve %32 daha kompakt boyutlara sahiptir.

Alienware’in en yeni amiral gemisi mobil oyun deneyimi Area-51m, Tobii göz takip teknolojisi ve en son Alienware Command Center da dahil olmak üzere, bir dizi olmazsa olmaz oyun özelliği ile donatılmıştır.

Alienware m15 ve yeni Alienware m17 taşınabilirliğe odaklanıyor

Alienware kısa bir süre önce en ince ve en hafif 17 inç oyun dizüstü bilgisayarı olan Alienware m17’yi tanıttı. Böylelikle yine kısa bir süre önce duyurduğu ve mobil kullanım için hafif ve ince bir ürün isteyen oyun tutkunlarına yönelik Alienware m15 modelinin yanına bir yenisini eklemiş oldu. Yüksek grafik kartı gerektiren oyunları oynatabilecek kadar güçlü olmasına karşın, bir yerden bir yere götürülebilecek kadar taşınabilir olan m15 modeli 2,1 kg3 ve m17 ise 2,6 kg başlangıç ağırlıklarına sahip.

Performans Cryo-Tech Soğutma teknolojisi tarafından sağlanan artırılmış termal boşluk payı sayesinde, dinamik işlemci hız aşırtma özelliğine sahip 8. nesil Intel Core i5 and i7 işlemcilerle sağlanıyor.Sektörün en iyileri olan bu işlemciler, gerçek zamanlı ışın izleme, yapay zeka ve programlanabilir gölgeleme de dahil olmak üzere gelişmiş oyun özellikleri sunan NVIDIA GeForce RTX™ 20 Serisi GPU’larla birlikte sunuluyor.

Dell G Serisi dizüstü oyun bilgisayarlarını yeniledi

Ekonomik ama güçlü bir oyun sistemi arayan ya da ilk oyun sistemlerini satın alanlar; yeni G Serisinden başka bir yere bakmanıza gerek yok. G5 15 ve G7 17 zarif bir kasada, üst düzey özelliklerle daha yüksek performans sunmak için yeniden tasarlandı.

Güzel ve dar çerçeveleriyle bugüne kadarki en ince G Serisi olan G5 ve G7’de zorlu AAA oyunlarına ve günlük kullanıma uygun olmasını sağlayacak 8. nesil Intel CFL-H dört ve altı çekirdekli işlemciler ve en yeni NVIDIA grafik kartları kullanılıyor. Çarpıcı 144Hz’lik yenileme hızı seçeneği ve G-SYNC ekran panellerine ek olarak, G5 ve G7’de Alienware Command Center ve ilk kez özelleştirilebilir arka ışığa sahip, 4 bölgeli RGB klavye sunuluyor. Dell G5 15 Special Edition modeli “Alp Beyazı” renk seçeneği ile birlikte de sunuluyor ve sistemin alt tarafı, soğutma sisteminin mavi fanları da görünecek şekilde şeffaftır.

Alienware Command Center ve Arena Uygulaması topluluğun ihtiyaçlarına yanıt veriyor

Alienware inovasyona ve bunu takdir edenlere karşı kesin bir bağlılık ile diğerlerinden ayrılır. Topluluğunun geri bildirimlerine kulak veren Alienware, oyuncuların sistem ve çevre aydınlatması, güç yönetimi, termal denetim, hız aşırtma, ses ve içerik organizasyonu da dahil olmak üzere deneyimin tüm aşamalarını kişiselleştirmelerini sağlayan merkez, tescilli Alienware Command Center’da 30’dan fazla güncelleme yaptı.

Alienware için bir ilk olan Alienware Command Center, artık GPU hız aşırtması (ve hız düşürmesi) olanağı sunuyor ve böylece değişikliklerin sistem seviyesinde gerçekleşmesini ve CPU ve RAM hız aşırtmasıyla birlikte olduğu kadar, termallerle de çalışmasını sağlıyor. Bu kullanıcı arayüzü geliştirmeleri, Alienware Command Center’i kullanımı kolay bir hale getiriyor.

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