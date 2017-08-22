Destiny 2’nin çıkış videosu erken geldi!

İlk oyunuyla yurt dışında büyük satış rakamlarına ulaşmayı başaran ancak ülkemizde çok kısıtlı bir kitleye hitap eden Destiny, ikinci oyunu ile iki hafta kadar sonra bizlerle buluşacak.

Bilindiği gibi Destiny 2, 6 Eylül tarihinde öncelikle PS4 ve XONE için piyasaya çıkacak ve bunu yaklaşık iki ay sonrasında PC platformu takip edecek. PC platformu önemli zira Destiny 2 bilindiği gibi Battle.Net’e dahil edildi ve bu basitçe oyunun başarısız olmasını imkansız kılan bir gelişme. İlk oyunu oynamamış bile olsanız buna dönüp bakacaksınız, bundan kaçış yok.

Oyunun çıkış fragmanı ise beklediğimizden erken geldi denilebilir. 2.5 dakikalık Gamescom fragmanında 3.5 metre boyundaki Dominus Ghaul ve onun Red Legion askerlerinin başımızı ne kadar ağrıtabileceğine tanık oluyoruz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…