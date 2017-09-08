Destiny 2’nin Japonya fragmanı bir hoş olmuş…

Destiny 2’nin şuana kadar olan fragmanlarının çoğu oyun içerisindeki hikayeyi, karakterleri ve çatışmaları konu almıştı. Fakat bu durum, Playstation’ın Japonya’da çıkardığı yeni fragmanla son buldu.
Yeni fragman dans etmeyi konu alıyor. Fragman boyunca dans edilirken oyun içindeki gardiyanlar breakdance yapıyor ve oyunun kendisini tema alan bir pop şarkısı çalıyor. Bu fragman şüphesiz oyun tarihinin en müzikal anlarından biri olarak tarihe geçecek.
Destiny temalı şarkının epey yaratıcı ve kolaylıkla akılda kalan sözleri var. Sözlerin bir kısmı şu şekilde:
“We’re gonna take back the Light
Take on the fight
Harness the energy with all your might
Shine for humanity and make sure its right
Protect community and never lose sight
Claim your name and home in history
Believe in the ability to achieve victory!”
Şarkının Türkçe’ye çevirisi ise
“Işığı geri alacağız
Kavgada boy ölçüşeceğiz
Enerjiyi tüm kudretiniz ile dizginleyeceğiz
İnsanlık için parlayacak ve haklı olduğumuzdan emin olacağız
Halkı dikkat kaybetmeden koruyacağız
İsmini ve evini tarihe karıştıracağız
Zafer kazanma kabiliyetine inan!”
şeklinde devam ediyor.