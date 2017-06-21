Diablo 3’ün Necromancer DLC’si önümüzdeki hafta bizlerle!

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Blizzard, Diablo 2’nin sevilen karakterlerinden Necromancer ‘i Diablo 3’e de getiriyor. Rise of the Necromancer adlı bu paket 27 Haziran’da çıkacak.

PC, Mac, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında olacak olan DLC’nin fiyatı 14.99 Euro olacak. Ayrıca PC ve Mac kullanıcılarının yeni DLC’yi oynayabilmeleri için Reaper of Souls’u da indirmeleri gerekiyor.

Buna ek olarak Blizzard, konsollar için Diablo 3: Eternal Collection adı altında bir de paket sunacak. Pakette ana oyun, Reaper of Souls ve Rise of the Necromancer DLC’leri de bulunacak. Paketin fiyatı 69.99 Euro ancak Xbox Live Gold veya PlayStation Plus üyeyiseniz bu fiyat 39.99 Euro olacak.

Kendine has yeteneklerinin değişmeyeceğini, sadece Diablo 3 mekaniklerine uyarlanacağını açıklayan Blizzard, paketle beraber yeni bir pet, kostüm, portre, banner ve sigil gibi eklentilerin de bulunduğunu söylediler.

Rise of the Necromancer, tüm Reaper of Souls ve Ultimate Edition sahiplerine 2.6.0. güncellemesi ile ücretsiz olacak. Ayrıca bu güncelleme ile iki yeni bölge de oyuna gelecek.

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