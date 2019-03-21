Optik disk sürücüsüz Xbox One S tanıtıldı!

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Bir süredir konuşulduğu gibi Xbox One S ailesinin disk sürücüsüz versiyonu (Kod adı: Maverick) duyuruldu ve 7 Mayıs tarihinde piyasada olacağı açıklandı.

Xbox One S: All-Digital Edition adıyla satılacak olan konsol, firmanın üretim maliyetlerini düşürerek oyunculara daha uygun bir fiyattan sunmayı hedeflediği bir alternatif ve Xbox serisinin disk sürücüden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Fiyatı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yok.

1TB’lık versiyonuyla tanıtılan ürünün içinde Minecraft, Forza Horizon 3 ve Sea of Thieves oyunları da yüklü olarak gelecek.

Xbox One S: All-Digital Edition, Xbox cephesinden beklenen haberlerin ilki aslında. Microsoft’un 2020 yılı içinde bizi tanıştırmayı amaçladığı yeni nesil konsollarda disk sürücüsü kullanmaya devam edeceğini de hatırlatalım.

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