Dolu dolu programıyla COMIKON-İstanbul Fest

Önemli çizer, yazar ve çizgi roman meraklılarının buluştuğu COMIKON’un ikincisi, bu yıl 28-30 Eylül tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde!

Eğitim ve eğlenceyi hayal dünyasıyla birleştiren; birden fazla seminer, konferans, panel ve workshop’un yer alacağı COMIKON’un bu seneki teması ise “İlham Ver!”.

Hangi Etkinlikler var?

Japonya’nın en başarılı genç sosyal medya patronu COMIKON-İstanbul’da

Bu sene, sosyal medyada başarılı olmuş kişileri ağırlayacak olan COMiKON-İstanbul Fest’te Japonya’dan gelecek olan sosyal medya gurusu Tomohide Kamei, takipçilerinin sayısı 21 Milyonu bulan Tokyo Otaku Mode’un kuruluş hikayesini, ve sosyal medyada global başarının sırlarını anlatacak.

50’den fazla seminer, konferans ve söyleşi

Yıllardır severek takip ettiğimiz Otisabi hikayelerinin çizeri Yılmaz Aslantürk; Daral ve Timsah‘ın çizeri Mehmet Çağçağ; Caveman’ın çizeri Tayyar Özkan; Karabala’nın çizeri Hikmet Yamansavaşçılar’ın yanı sıra yurt dışında Marvel, DC Comics gibi ünlü yayınlara çizen Yıldıray Çınar, Korkut Öztekin, Ozgür Yıldırım, Devrim Kunter’ de yer alıyor.

Çizim teknikleri ve oyun tasarımı üzerine paneller

Bu yıl 4 üniversitenin (Bilgi Ünv. Bahçeşehir Üniv. İstanbul Aydın Üniv. Beykoz Ünv.) katılımı ile çizim teknikleri ve oyun tasarımı alanında birçok eğitici panel yer alacak. Ayrıca Anima Okul’un “Z Brush” tekniklerini anlattığı 1.5 saatlik bir seminer de Comikon’un Eğitim Panelleri içerisinde bulunuyor.

Çizgi roman, manga, Edding ile çizim, Fransız Kültür Merkezi’nden “Kamishibai (Japon Gölge Oyunu), Adore ile Meka Robot montajı, gibi eğlenceli birçok atölye.

Sehabe & Yeis Sensura rap konseri

MIRACULOUS: Ladybug and Cat Noir

Televizyonda çocukların ve gençlerin beğenerek izlediği “Miraculous: Ladybug and Cat Noir” (Mucize: Uğurböceği ve Kara Kedi) de festivale katılıyor. Festival sırasında Miraculous hayranlarını sürpriz hediyeler bekliyor.

VALERİAN Sergisi

Comikon İstanbul’da bu yıl Fransız Kültür Merkezi katkılarıyla 21 dile çevrilmiş ve 10 milyondan fazla kopya satmış olan Jean-Claude Mézières’in “Valerian” isimli çizgi roman sergisi yer alıyor.

Dünyaca ünlü yönetmen Luc Besson tarafından filme de uyarlanan bu ünlü çizgi romanın yaratıcısı aynı zamanda Beşinci Element filmi için konsept çalışmasını yine Besson ile yapmıştı.

Anime prömiyeri “Macquia: Where the Promised Flower Blooms”

Comikon Festivali içinde, İstanbul Japonya Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla, Türkiye’de bir ilk gerçekleştiriyor ve Macquia: Where the Promised Flower Blooms filminin prömiyerini yapılıyor.

Anime filmi üç gün sürecek olan Festivalin ilk akşamında yer alıyor. Ejderhalar ve antik klanlar arasında yer alan bu fantastik hikaye animasyon kalitesi ile de göz kamaştırıyor.

Yarışma ve gösteriler

Dövüş oyunu turnuvaları, kutu-kart-FRP oyunları, cosplay atölyeleri, K-Pop dans gösterileri, Anisong Grand Prix şarkı yarışması, anime bilgi yarışmaları, konserler, Manga Academy sergileri, Edding kalemlerinin katkılarıyla ücretsiz yapılacak olan çizim atölyeleri ile daha bir çok değişik etkinliğin yer alacağı organizasyon bu yıl da tıka basa dolu olacak!

Bir yandan eğlenip bir yandan da başarılı sanatçıların ilham verici konuşmalarını dinlemek istiyorsanız COMIKON Festivalini kaçırmayın.

Festival programının tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…