Doughlings ile bir klasik yeniden doğuyor!

80’lerin unutulmaz oyunu Arkanoid ve onun eskimeyen oyun tarzı, Hero Concept’in yeni oyunu Doughlings ile yeniden hayat buluyor.

Klasik “tuğla kırma” mekaniklerini tamamen yenileyerek farklı karakterler, süper güçler, oyun dinamiklerini tamamen değiştiren hedefler ve zorlayıcı bölümleriyle özellikle geçmişin usta oyuncularını tekrardan sahneye çağırıyor.

2017’de 3 kişi tarafından İstanbul’da kurulmuş ve mobil, pc ve konsol platformları için farklı türlerde oyunlar geliştirmeyi amaçlayan Hero Concept’in ilk oyunu Doughlings, başından sonuna kadar tamamen yerli tasarım ve yazılımcılar tarafından geliştirildi. Toplamda 6 dilde yerelleştirilen oyun ilk olarak Google Play’de yerini aldı bile.

Önümüzdeki günlerde App Store’da ve 1 Kasım itibariyle de tüm dünyada yayınlanacak Doughlings’i aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

İndirmek için tıklayın: https://goo.gl/RdUvh6

Eğer Doughlings’in tam olarak nasıl bir oyun olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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