Dungeon Hunter Champions çıktı!

Gameloft’un Yeni Aksiyon RPG Oyunu Bugünden İtibaren App Store, Google Play ve Microsoft Store’da!

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft’un yeni oyunu Dungeon Hunter Champions; App Store, Google Play ve Windows Store’da oyuncularla buluştu. Türk oyuncuların da yakından tanıdığı efsanevi Hack’n’Slash serisi Dungeon Hunter’ın çokluevreninde geçen Dungeon Hunter Champions; akıllı telefon ve tabletlere Aksiyon RPG türünde yeni bir soluk getiriyor.

Gücünüzü göstermek için çokluevrenin her köşesinden birçok şampiyon çağırın ve ünlü fantezi & bilim kurgu yazarı Dan Abnett tarafından yazılan büyüleyici bir hikaye eşliğinde, parti temelli tek kişilik destansı bir maceraya katılın.

Şampiyonlarınızın gücünü sınayabileceğiniz görevler, farklı zorluk seviyelerinde, birbirinden zorlu düşmanlar ile değişik lokasyonlarda karşınıza çıkıyor.

“Ebedi Rekabet”te ustalaşmak için en uygun şampiyonları geliştirin ve çokluevrendeki en güçlü takımı oluşturun.

Dungeon Hunter Champions, efsanevi hikayesini keşfedeceğiniz tekli oyuncu modunun yanı sıra, canlı olarak 5v5 maçlar yapabileceğiniz çok oyunculu deneyimini de oyunseverler ile buluşturuyor.

Dungeon Hunter Champions çokluevrenini daha yakından tanımak isterseniz; oyunun açılış videosunu, ekran görüntülerini ve sanat çizimlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Heyecan verici savaşlar için özenle tasarlanmış haritaları içeren çok oyunculu modda; diğer oyunculara karşı en iyi şampiyonlarınızla gerçek zamanlı olarak mücadele edin. Unutmayın ki, en iyi şampiyonlara sahip olmak tek başına yeterli olmayacaktır. Ayrıca ilgili elemente bağlı, doğru sınıfa ait şampiyonlarla uygulayacağınız strateji de bir o kadar önemli!

Dungeon Hunter’ın klasik hack’n’slash temasından farklı olarak, yeni dünyalar ve karakterler de yeni aksiyon RPG oyununda sizi bekliyor. Dungeon Hunter Champions’da steampunk dünyasından , fütüristik evrenlere kadar birçok farklı temaya sahip şampiyonla karşılabilir; onların eşsiz kişiliklerini ve yeteneklerini tanıyabilirsiniz. Kısacası, hangi evren olursa olsun, her oyun stiline uygun şampiyonu, oyunun geniş şampiyon havuzunda bulabilirsiniz.

Gameloft oyunlarının üretiminden sorumlu başkan yardımcısı Alexandre Pelletier-Norman, “Bu oyun gerçekten de Dungeon Hunter serisi dahilinde yeni deneyimler yaratma konusunda bizi ilham verdi.” diyor ve; “Dungeon Hunter Champions’ta, şu ana kadar toplam 100 milyon indirilme sayısına sahip olan serinin başarılı özelliklerini temel alarak, geliştirdik. Yeni oyun modlarını ve mekanikleri harmanlayarak, geniş bir çokluevren gibi orjinal bir fikirle kendine has bir tarza ulaştı. Diğer yandan ise Dungeon Hunter Champions’ın, aslında tamamıyla oyunculara yeni bir sosyal oyun deneyimi kazandırmak amacında olduğunu da söyleyebiliriz.”

Hem kapsamlı hikayesiyle hem de çoklu oyuncu moduyla olsun, Dungeon Hunter Champions adını birçok yenilikçi özellikle öne çıkarıyor. Oyuncular daha ana menüdeyken dahi bu yeni interaktif sosyal alanla buluşacak ve diğer oyuncularla iletişim içerisinde yeni görevlere katılıp, lider tablosundaki en iyi oyuncuları görebilecekler.

Dungeon Hunter Champions’ı indirmek için, App Store, Google Play, ve Microsoft Store’u ziyaret edin. Resmi sayfadan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://dungeonhunter-champions.com/

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