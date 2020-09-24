Dünyanın en çok satan oyuncu mouse’u Logitech G502, profesyonel esporculara yüksek hız ve performans sunuyor.

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki öncü markası Logitech G, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ürünleriyle sektöre ilham vermeye devam ediyor. G502 Oyuncu Mouse’u, oyun deneyimini mükemmelleştirmenin yanı sıra oyuncuların performansını da artırıyor. Günümüzdeki en yüksek performanslı ve hassas sensör olan Logitech G’nin yeni nesil HERO 25K sensörü (High Efficiency Rated Optical) ile güncellenen G502, dünyanın en çok satan oyuncu mouse’u olarak da biliniyor.

Ultra Hassas Kontrol

25.000 DPI’lık yüksek hassasiyet sunan G502, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor. Üstelik yeni gelen G HUB yazılım güncellemesi ile tüm G502 Oyuncu Mouse’u kullanıcıları HERO 25K sensöre sahip olabilirler.Her detayıyla farklı oyun tarzlarına uyum sağlayan ve Logitech G’nin özel LIGHTSYNC RGB teknolojisine sahip olan G502, komut ve makroların özelleştirilebilmesi için Logitech Gaming Software (LGS) aracılığıyla programlanabilir 11 tuşa, 5 adet 3,6 gram ağırlığında ayarlanabilir ağırlık sistemine ve çift modlu kaydırma tuşuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Konfor, Dayanıklılık ve Kusursuz Performans

Logitech G’nin LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle yaklaşık 16,8 milyon farklı renkte kişiselleştirilebilen mouse, dâhili belleği sayesinde 5 ayrı kullanıcı profilini saklayarak ayarlar arasında hızla geçiş yapabilmeye imkân tanıyor.

Logitech G502, tasarımıyla mükemmel performans, hissiyat ve konforu oyuncuların ayağına getiriyor. Mouse’un Omron ile ortaklaşa geliştirilen mekanik anahtarı yüksek performans sunuyor ve 50 milyon tıklamaya dayanıklılık gösteriyor. Logitech G502’nin toplam ağırlığı ve farenin denge merkezi, ayarlanabilir ağırlıkların yerleştirilmesine bağlı olarak değiştirilebiliyor.

Teknolojisi ve Tasarımıyla Ödüllü Bir Mouse

Kullandığı üstün teknolojinin yanı sıra ürünlerinin gelişmiş tasarımıyla da dikkati çeken Logitech, tasarımda kusursuzluk ilkesinden vazgeçmeyerek çalışıyor. Uzun yıllardır oyuncuların masasından ayırmadığı G502 de ödüllü tasarıma sahip bir ürün olarak sektöre ilham veriyor.

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