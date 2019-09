Dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarı yeni Acer Swift 5

Acer, IFA 2019’da popüler Swift ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar ve Aspire all-in-one bilgisayar serilerinin yeni modellerini tanıttı. Yeni modellerin tümü en yeni 10. Nesil Intel Core işlemciler ve Windows 10’dan güç alıyor.

Her yerde performans isteyenler için tasarlanan Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) ve Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) dizüstü bilgisayarlar bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarda olması gereken şık kasa, zarif tasarım, ince çerçeveler, üstün performans ve pil ömrü gibi özelliklerin tümünü barındırıyor. Böylece kullanıcılar daha büyük ekrana kavuşabiliyor ve ürün birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

Dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarı: Acer Swift 5

14 inç Acer Swift 5 piyasaya çıktığından bu yana sınıfının en hafif modeli olarak biliniyor. Ürünün kasası magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarının dengeli bir birleşiminden üretiliyor. 14,95 mm inceliğinde ve 990 gram ağırlığındaki yeni nesil model, bağımsız NVIDIA GeForce MX250 grafik yongası seçeneğine sahip. Hatta yeni güncellenen entegre Intel Iris Pro grafik yongalı sürüm daha da hafif. Üç kenarı ince çerçeveli olan ürünün ekran gövde oranı ise %86,4.

10. Nesil Intel Core i7-1065G7 modeline kadar işlemci seçenekleri ve maksimum 512 GB PCIe Gen 3×4 SSD depolama ile kullanıcılar, 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekranda güçlü performans ve yüksek renk kalitesi elde ediyor. Swift 5’te Thunderbolt 3 desteği veren tam işlevli USB3.1 Type-C bağlantısı, çift bant Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ve parmak izi okuyucu ile Windows Hello desteği bulunuyor.

Sık seyahat eden profesyoneller için tasarlanan Swift 5, hafif olmasına rağmen güçlü bir dizüstü bilgisayar. 12,5 saate varan pil ömrü gün boyu üretken olmanızı sağlıyor. Hızlı şarja destek veren Swift 5, 30 dakikalık şarjla 4,5 saate kadar kullanım sunuyor. Kullanıcılar, dahili parmak izi okuyucuyla Windows Hello üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde giriş yapabiliyor.

Acer Swift 3: Şık, taşınabilir ve güçlü

Şık ve hafif Acer Swift 3 dizüstü bilgisayar 14 inç Full HD IPS3 ekrana sahip. Çelik grisi ve pembe renk seçenekleriyle gelen ürün yalnızca 1,19 kg (2,62 lbs.) ağırlığında. Swift 3, en uygun hızda çalışan, Intel Iris Plus grafik yongalı 10. Nesil Intel Core i7-1065G7 işlemci ve tercihe bağlı bağımsız NVIDIA GeForce MX250 GPU seçeneğiyle 15,95 mm inceliğindeki kasasının içine büyük bir güç sığdırıyor. 512 GB’a kadar PCIe Gen 3×4 SSD depolama, 16 GB LPDDR4X RAM, Thunderbolt 3 ve akıcı bir kablosuz bağlantı deneyimi için çift bant Intel Wi-Fi 6 özellikleriyle Swift 3, iş ve eğlence için ideal bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar. 12,5 saate varan pil ömrü sunan ürün hızlı şarj özelliğine de sahip. 30 dakika şarj ile 4 saat video oynatmaya yetecek pil ömrü elde ediliyor.

Hem iş hem de eğlenceye uygun olan Swift 3, 4,37 mm inceliğindeki çerçeveleri ve %84 ekran gövde oranıyla görsellere ve videolara hayat veriyor. Swift 3 ayrıca Acer Color Intelligence ve Acer ExaColor teknolojileriyle renk kalitesini artırarak canlı görüntüler oluşturuyor.

Tüm aile için ideal Acer Aspire C serisi All-in-One bilgisayar

Alandan tasarruf eden şık bir tasarıma sahip, 6,8 mm1 inceliğindeki Acer Aspire C all-in-one bilgisayar hem öğrencilerin hem de tüm ailenin beğeneceği bir dizi pratik özellikle geliyor. 27 inç, 24 inç ve 22 inç Full HD IPS ekran seçeneklerine sahip ürünün tüm sürümleri 10. Nesil Intel Core işlemcilerden güç alıyor. Ayrıca bağımsız NVIDIA MX130 GPU seçeneği de sunuluyor. M.2 NVMe SSD1 ile 1 TB’a, 2,5 inç HDD ile ise 2 TB’a kadar depolama alanı sunan Aspire C serisi, 32 GB DDR4-2666 bellekle de birlikte farklı ihtiyaçları olan birden fazla kullanıcı için ideal bir all-in-one bilgisayar sunuyor.

Kamerayı kapatma imkanı ile gizliliği koruyan ürün, HDMI çıkışı sayesinde de ikinci bir ekran kullanmaya da olanak veriyor. Çevre birimlerini bağlamak için dört adet USB 3.1 Gen 11 bağlantısına sahip olan Aspire C, baskı alma, oyun, fare veya uzun metinler yazmak için klavye kullanma gibi belirli ihtiyaçları karşılayacak esnekliği sunuyor. Hem gençler ve hem de yaşı ilerlemiş olanların gözleri Acer Vision Care ile koruma altına alınıyor. Acer Vision Care; mavi ışığı azaltan Acer Bluelight Shield ve ekran titreşimini düşürerek rahatlık sunan Flickerless teknolojilerini1 birlikte sunuyor.