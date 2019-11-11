Dünyanın en popüler oyun Mouse’u artık kablosuz! Logitech yeni G502 LIGHTSPEED’i tanıttı

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G en çok satan oyun Mouse’unun son teknolojiyle güncellenen versiyonu olan kablosuz G502 LIGHTSPEED’i tanıttı. LogitechⓇ G502 LIGHTSPEED birinci sınıf kablosuz cihazların hassasiyetini ve performansını hayranların sevdiği yüksek performanslı bir tasarımla birleştiriyor.

Logitech G Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “Bugün sonuç olarak hiçbir Mouse, bizim dünya genelinde oyuncularla aramızdaki sevgi bağını ve oyuncuların ekipmanlarına olan bağlılığını G502’den daha iyi sembolize etmiyor. İlk LIGHTSPEED oyun Mouse’umuzu pazara sunduğumuz günden bu yana, hayranları G502’nin yeni bir versiyonunu ne zaman tanıtacağımızı merak ediyor ve bekliyordu. Bugünkü lansmanla onlara istediklerini ve daha fazlasını vermeyi başardık.” diye konuştu.

Titizlikle sıfırdan yeniden tasarlanan Logitech G502 LIGHTSPEED’in orijinal versiyonunun dizaynı ve özellikleri korurken, bu özelliklere LIGHTSPEED ve POWERPLAY kablosuz teknolojileri eklendi ve ağırlığı da 7 gram azaltıldı. Bunu mümkün kılmak için, Logitech G mühendislik ve tasarım ekipleri, G502’nin her bir unsurunu yeniden değerlendirdi ve ince duvar tasarımıyla iç iskelet kasası dahil, Logitech G PRO kablosuz oyun Mouse’unun çığır açan yeniliklerini birleştirdi.

Yeni Logitech G502 LIGHTSPEED hem zamansız hem de modern. Logitech ürünün mekanik ve elektrik yapısını, ödüllü LIGHTSPEED kablosuz teknolojisini ve POWERPLAY kablosuz şarjını, şirketin yeni nesil HERO 16K sensörünü de (High Efficiency Rated Optical) içeren karışık bir tasarımda buluşturdu. Sonuçta, sanki kendinizin bir uzantısı gibi hissettiren ve oyunda kaybolmanıza izin veren en son teknoloji oyun Mouse’u ortaya çıktı.

Devrimci Dış Tasarım

G502 LIGHTSPEED’in dış görünüşü tanıdık, ancak kesinlikle yeni… Bu yeni nesil oyuncu Mouse’u daha hafif, daha iddialı ve daha gelişmiş. Performans ve hassasiyet için tasarlanan bu yeni Mouse, dayanıklılığından ve yapı kalitesinden ödün vermeksizin, iç kısmında daha fazla yer açılmasına olanak sağlayan gelişmiş bir ince duvar tasarımına sahip. Mouse’da, bireysel eylemler gerçekleştirmek veya makroları atamak için Logitech G HUB yazılımıyla özelleştirilebilen 11 programlanabilir tuş bulunuyor. Ek olarak, iki modlu hiper-hızlı kaydırma tekerleği ve ayarlanabilir 6 adet ağırlıktan oluşan (4 adet 2 gr ve 2 adet 4 gr) bir sistem yer alıyor. Bu sayede Mouse’un ağırlığı ve dengesi oyun tarzına göre ayarlanabiliyor.

Logitech G502 LIGHTSPEED, dokulu lastik yan tutamakları ve yıllardır dünyada milyonlarca oyuncuyu memnun eden sağ-el kullanım tasarımıyla en üst düzeyde rahatlık sağlıyor. Ek olarak, yeni Logitech G502 LIGHTSPEED, PVC içermiyor ve her ürün satın alımında Logitech’in okyanusa bağlı plastiği çevreden uzaklaştırmaya yardımcı olan Plastic Bank programlarının finanse edilmesine yardımcı olduğu anlamına gelen Plastic Neutral Sertifikası’na sahip bulunuyor.

Birinci Sınıf Performans

Logitech G502 LIGHTSPEED, yalnızca Logitech G’de bulunan endüstri lideri teknolojilerle dolu sunuluyor; bunlar:

• Ultra hızlı LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi, rekabetçi oyun seviyesi performansında oyunculara inanılmaz bir tepki süresi ve güvenilirlik sağlayan, uçtan uca optimize edilmiş kablosuz bağlantı ile kablolu Mouse’dan daha hızlı bir oyun deneyimi sunuyor.

• Logitech G’nin POWERPLAY kablosuz şarj sistemi, oyun sırasında bile sürekli şarj sağlıyor. Yeni oyun Mouse’u, tek bir USB kablosuyla şarj ve veri rahatlığı sağlamak için kablosuz olarak POWERPLAY üzerinden eşleşiyor.

• En hassas ve en yüksek performanslı sensör olan Logitech HERO 16K sensörü, olağanüstü tepki ve hassasiyet sağlıyor; 16.000 DPI’ye kadar hassasiyet ve 400+ IPS’i (izleme hızı) ekstra bir hızlanma, filtreleme veya yumuşatma olmadan sağlıyor.

• Logitech G HUB, Logitech G502 LIGHTSPEED’i otomatik olarak tanıyor ve kişiselleştirme özelliklerine tam erişim sağlıyor. Ayrıca, özellikleri seçmenize, makro ve anahtar tuşları atamanıza ve tümü basit, sezgisel bir ara yüze sahip özelleştirilmiş renkler oluşturmanıza olanak tanıyor. Artık oyuncular oyunlarında birden fazla karakter profilini kaydedebilir ve anında harekete geçebilirler.