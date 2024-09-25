EA SPORTS FC Mobile bir yılı devirdi!

EA SPORTS, FC Mobile’ın birinci yıl dönümü için oyuncuların ilerlemelerini yeni sezona taşıyabilecekleri geniş kapsamlı bir 24/25 sezon güncellemesi yayınlandı.

EA SPORTS FC Mobile, futbolseverlere gerçekçi bir deneyim sunmak için tasarlanmış bir mobil oyun olarak bizlerle buluşmuştu. Oyuncular, 690’dan fazla takım ve 30’dan fazla ligde 18.000’den fazla futbolcunun yer aldığı dünyasında futbolun en büyük müsabakalarını, kulüplerini ve yıldızlarını deneyimleyebiliyorlar ve oyun, tıpkı PC ve konsoldaki ana sürüm gibi futbolseverleri her yerde heyecan verici maçlara davet ediyor.

EA SPORTS FC Mobile Genel Müdür Yardımcısı Lawrence Koh, “Bugün EA SPORTS FC Mobile’da 24/25 sezonunun başlangıcını kutluyor ve EA SPORTS FC serisinin bilinen özgünlüğü ve kalitesiyle sürükleyici mobil futbol deneyimini büyütmeye ve geliştirmeye devam ederken önümüzü açıyoruz.” dedi. “İkinci yıla girerken, küresel FC topluluğuna yenilikçi ve ilgi çekici deneyimler sunmaya devam etmeye hazırız ve oyuncuların sahaya çıkıp yıldönümü etkinliğinin tadını çıkarması için sabırsızlanıyoruz.”

EA SPORTS FC Mobile Yıldönümü etkinliği cazip haftalık giriş ödülleriyle başlıyor ve oyunculara her hafta benzersiz maçların ve yeni içeriklerin kilidini açan Yıldönümü jetonlarıyla takas ederek puanlar kazanabilecekleri maçlar ve beceri oyunları oynayarak geçmiş sezonları yeniden ziyaret etme şansı sunuyor. Galeri bölümünde günlük giriş ödülleri ve etkinlikte yer alan ödüllerin yanı sıra, etkileyici bir dizi yeni ve yüksek profilli ICON‘lar, Kahramanlar ve yeni transfer edilen oyuncular sergileniyor.

Futbol Merkezi

Yepyeni Futbol Merkezi uygulaması, EA SPORTS FC Mobile deneyimini bir üst seviyeye taşıyor ve gerçek hayattaki futbol etkinliklerine dayanan güncel içerikler için bir merkez görevi görüyor. Sezon boyunca sürecek bu yeni etkinlik, Anların Oyuncuları ve Bir Dönemin Sonu Oyuncuları gibi oyuncu öğelerine ek olarak, özel futbol anlarını vurgulayan Yenilikler Bölümünü içeriyor. Maç Odağı bölümü ise gerçek dünyadaki rekabetleri yansıtan, Futbol Merkezi Puanlarını ödüllendiren ve maç sonuçlarına göre oyuncu eşyalarını yükselten Önemli Maçlar ve Karşılaşma Karşılaşmaları içeriyor.