Eden Games yeni oyunu ile trafikten mi kaçıyor?

Eden Games, yarış oyunları ile tanıdığımız firmalar içinde en inişli çıkışlı grafiğe sahip isimlerden birisi.

Nereden başlasak? Mesela bugün bir yarış oyununu eleştirirken kullanılacak en ağır tabirlerden biri “Fizikleri V-Rally gibi” olur sanırım.

İşte, o V-Rally’nin yapımcıları, oyun tarihinin en korkunç portlarından biri olan NFS: Porsche Unleashed‘in PsOne versiyonuyla dibe vurmuş, en sevmediğim firmalar arasında haklı bir yer edinmişti.

Yıllar sonra Test Drive Unlimited‘ı yapacaklarını öğrendiğimde kalbime inecekti, şaka değil.

Neyse ki Test Drive Unlimited başarılı fizikleri ve sizi başında onlarca saat tutabilecek içeriği ile herkesin takdirini kazanan bir oyun oldu, Eden Games’in de köşe olmasına yol açtı. Derken, Test Drive Unlimited 2 ile “V-Rally fiziklerine” dönüş yaptık, oyun belki çok oynandı ancak çoğu kişi tarafından beğenilmedi.

Eden Games, 2013 yılında Atari tarafından kapatıldıktan sonra ertesi yıl küllerinden doğmuş ve yeni projeler ile karşımızda olacağını açıklamıştı. Evet, bildiğiniz gibi yeni oyunun adı Gear.Club Unlimited ve maalesef yeni bir Test Drive Unlimited değil.

Firma bu defa Forza Horizon, Gran Turismo ve Project CARS gibi yapımlarla rekabet etmek yerine gözüne Real Racing serisini kestirmiş gibi gözüküyor. Microids tarafından dağıtılan olan oyun şu an Apple TV, iOS ve Android için piyasada ve bu yılın son çeyreğinde Nintendo Switch için de görücüye çıkacak.

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