BİLSEM bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi’nin son durağı Rize!

Türkiye’nin Eğitim 2023 Hedefleri’ne destek veren Turkcell, Anadolu’daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü Zeka Gücü çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi’nin son durağı “Rize” oldu. Rize Fatma Nuri Erkan BİLSEM’de açılan Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nda özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini geliştiren teknolojilere erişebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açıklanan Eğitim 2023 Vizyonu’nun yol haritasına Turkcell Zeka Gücü projesiyle destek veriyor. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Zeka Gücü’nün son durağı Rize oldu. Turkcell, Rize’de, Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) özel bir Teknoloji Laboratuvarı oluşturdu. Turkcell’in Engelsiz Eğitim Programı kapsamında ayrıca, Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki engelli öğrenciler için Müzik Atölyesi kuruldu.

“Genç yıldızlara ve Türkiye’nin geleceğine yatırıma devam ediyoruz”

Anadolu’da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye’nin geleceğine şekil verecek binlerce Aziz Sancar olduğunu vurgulayan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, “Ordu’dan sonra Karadeniz’in bir başka güzel şehri olan Rizemizde de genç yıldızlara ve Türkiye’nin geleceğine yatırıma devam ediyoruz. Zeka Gücü projesiyle yola çıktığımızda hedefimiz 3 yılda 10 bin çocuktu. Bugün geldiğimiz noktada bu sayıyı üçe katladık. Yılsonunda bu projeyle 30 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi Endüstri 4.0’da bir üst lige çıkaracak ‘Yerli ve Milli Yapay Zeka’yı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine büyük önem veriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde de bu amaçla insana yatırımımızı hızla sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki, bizleri gelecekte temsil edecek bu öğrencilerimiz ile dünyada yapay zekâ ve kodlama alanlarında üretici konumunda bir ülke olacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’den önemli ziyaret

Turkcell tarafından Anadolu’nun yeni Aziz Sancar’larının yetiştirmek için hayata geçirilen Zeka Gücü projesinin en önemli destekçilerinden biri olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de okulda eğitim gören öğrencileri Zeka Gücü Bilim Sınıfı’nda ziyaret etti. Kendisi de Rizeli olan İbrahim Er, özel yetenekli çocukların projelerini yerinde inceledi. Er; “ Zeka Gücü sınıflarımız Türkiye’nin tüketen değil üreten gücünü yetiştiriyor. 2023 hedeflerine ulaşmak için bu sınıflarda eğitim gören özel yetenekli çocuklarımızın bu imkanı bulması çok önemli. Bizim gibi sorumluluk sahibi yöneticiler için bu çocuklara bu imkanı sunmak bizim için çok büyük bir görevdir. Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verdikleri Turkcell’e teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni nesil eğitimlerde neler var?

Zeka Gücü ile Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu, 4500’den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Aynı zamanda BİLSEM’lerde okuyan 21.500’den fazla öğrenciye Maker ve Kodlama kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150.000 saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi. Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A’dan Z’ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye’de “Maker Hareketi” (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

Hedef 50 bin öğrenciye ulaşmak

Yeni dönemde Zeka Gücü Projesi’nin uzaktan öğretim sistemi de güncelleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zekagucu.com.tr üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. Proje ile hedef üç yıl içinde 50 bin öğrenciye ulaşmak.

Özel çocuklar için Müzik Okulu

Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015’te başlattığı “Engelsiz Eğitim Programı” kapsamında Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki öğrenciler için Müzik Atölyesi kuruldu. Turkcell, 3 yıl içinde 84 okulda görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla laboratuvarlar hayata geçirerek 30 binden fazla öğrencinin hayatına dokundu. Turkcell’in desteği ile zihinsel engelli okullarında konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları atölyeleri kuruluyor ya da eskileri yenileniyor. İşitme engelli gençlerin grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdam edilebilir hale gelmesi için bilgisayar sınıfları ile ihtiyaç duyulan diğer atölyeler kuruluyor. Eklenen 20 okul ile sene sonuna kadar Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Rize’de eğitim gören özel yetenekli çocukların projelerinden bazıları şöyle…

Proje Adı: Akıllı Trafik: Ambulanslar Beklemesin

Projeyi Yapan Öğrenciler: Günseli TAŞCİ, Yunus Emre YANGIN

Proje Açıklaması: Farklılaşan ve gelişim gösteren dünyamızda gün geçtikçe kalabalıklaşan yoğun trafik akışında uyulması gereken kuralların olduğu bir gerçektir. Herkesin trafik kurallarına uyması beklenir ve zorunludur. Buna karşın yine de trafik akışı içinde olumsuz birçok olay yaşanmaktadır. Projemiz ambulans, itfaiye, polis arabası gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçların bile bu trafik akışında zaman zaman olduğu yerde kalmasından doğan sıkıntılardan hareketle oluşturulmuştur. Prototipi yapılan trafik lambasına dördüncü ışık olarak mavi renk eklenmiş ve ışıkların kontrolü için Arduino Uno kart ve Kızılötesi Kumanda Modülü kullanılmıştır.

Proje Adı: Akıllı Bilgisayar Koltuğu (Bursa Science Expo Küçük Mucitler Proje Yarışması Finalisti)

Projeyi Yapan Öğrenci: Çağan BUÇAN

Proje Açıklaması: Günümüz dünyasında bilgisayarların kullanım alanları oldukça geniştir. Her yaştan insan bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçirmektedir. Bilgisayar karşısında otururken ortopedik problemler yaşamamak için 120 derece açıyla oturmak gereklidir. Projemizde prototip olarak ahşaptan masa ve sandalye oluşturulmuştur. Sandalyenin eğim açısının 120 derece olmasına dikkat edilmiştir. Devrede Arduino Uno Kartı, dokunmatik sensör, LCD ekran ve modülü kullanılmıştır. Bilgisayar kullanıcısı sandalyeye yaslandığı zaman bilgisayar ekranı çalışacak ama yaslanmadığı zaman ise uyarı verecektir.

Proje Adı: Keypad Kontrollü Kombi (Bursa Science Expo Küçük Mucitler Proje Yarışması Finalisti)

Projeyi Yapan Öğrenci: Yusuf OĞUZALP

Proje Açıklaması: Bu projede amacımız insanların duş almalarını kısa süreliğine bile olsa engelleyen faktörleri önleyerek aynı zamanda enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktır. Proje prototipinde banyoda bulunan keypad ile mutfakta bulunan kombinin kontrolü sağlanmıştır. Aile bireylerinin tercih ettikleri su sıcaklıkları kombi hafızasına kaydedilerek, duş almadan önce kişinin tercihini keypadden seçmesi ile kombi ekranında kişinin adı ve sıcaklık seçildiği ibaresi gösterilecektir. Bu şekilde su sıcaklığını ayarlamak için ekstradan zaman, elektrik, doğalgaz kullanılmayacaktır.

Proje Adı: Evden Kontrollü Çanak Anten (Samsung Geleceğin Mucitleri Proje Yarışması)

Projeyi Yapan Öğrenci: Doğan Can ÖZKAN

Proje Açıklaması: Uydu antenlerini her zaman ilk alındığında veya sinyal gittiğinde tekrar doğru pozisyona almak gerekir. Bunun için çatıya çıkılır ve manuel olarak doğru koordinatlara çekilir fakat bu işlem çok zor ve tehlikelidir. Bu projenin amacı bu riski ortadan kaldırarak çanak anten ayarlamasını ev içinden yapmaktır. Projede LED, joystick, potansiyometre, servo motor, step motor ve sürücüleri kullanılmıştır.

Projenin Adı: Yeni Nesil Kamyon

Projeyi Yapan Öğrenci: Mehmet Gürkan TERZİ

Proje Açıklaması: Projemiz LEGO EV3 robotik kodlama seti kullanılarak geliştirilmiş olan bir sensörlü kamyon prototipidir. Bu proje ile yokuş yukarı yük taşımacılığı yapan kamyonların yüklerinden kaynaklı meydana gelen kazaların önlenmesi hedeflenmiştir. Kamyonun kasası üzerinde bulunan sensörler mevcut zeminin eğimini algılayarak kamyon kasasının ön ve arkasında bulunan motorları harekete geçirerek yükün konumunu yere paralel hale getirme prensibi ile çalışmaktadır. Bu şekilde yük kamyonun arka kapağına binmemekte ve kapağın açılıp yükün yere dökülmesini engellenmektedir.

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