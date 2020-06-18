Elgato WAVE:3 İncelemesi

Hey gidi Elgato. İlk defa 1992 yılında Münih’te kurulan firma bilindiği gibi artık Corsair’in kanatları altında ve eğer hayatınızın herhangi bir döneminde yayıncılığa ilgi duymuşsanız, kendilerini gayet iyi tanıyorsunuz demektir. Nasıl olmasın ki? Görüntü yakalama kartları işine bir müddet daha girmiş olsalardı, tıpkı termos örneğinde olduğu gibi bu kartların tekmilini birden “Elgato” diye çağırıyor olabilirdik. Fakat bu defa konumuz Elgato’nun çok beğenilen görüntü yakalama cihazları değil, yayıncıları zevkten dört köşe yapabilecek kadar yetenekli bir kondenser mikrofon.

Evet, Elgato WAVE:3 tadına doyulmayacak bazı özelliklere sahip lakin dilerseniz tasarımdan başlayalım. WAVE:3’ün tasarımında metal ve kaliteli plastik beraber kullanılmış, bu metalin birbiriyle birleşimi de bir hayli dikkate değer. Pratikte hayli hafif olan mikrofon son derece oturaklı ve ağır bir metal ayaklığa sahip. Öyle eliniz falan çarparsa devrilme ihtimali düşük, hacıyatmaz gibi şöyle bir sallanıp yerine oturuyor.

Eğer mikrofon kolu kullanıyorsanız ürünün yanında bir de adaptör geliyor. Adaptörün mikrofona bağlanan “erkek” vidası metalden olmasına rağmen kola bağlanan “dişi” vida yuvasında alüminyum görünümlü plastik yivler kullanılmış. Buraya sürtünen bağlantının yüzde doksan metal olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu da uzun kullanımda yuvanın yıpranmasına, aşınmasına veya çatlamasına yol açabilir, dikkatli kullanım öneriyorum.

Elgato WAVE:3 bilgisayarınıza iki metreye yakın bir USB-C bağlantı ile, USB-A slotunu kullanarak bağlanıyor. Arka kısımda bir de 3.5mm kulaklık girişi var. Bu sayede kendi sesinizin seviyesini kulaklık kullanarak, mikrofon üzerinden ayarlamak kolaylaşmış. Üst tarafta ise kapasitif bir mute butonu mevcut. Parmağınızın buraya temas etmesi yeterli, mikrofonun ayar düğmesinin çevresindeki ışık kırmızıya dönüyor ve mute modunda olduğunuzu anlıyorsunuz.

Ön yüzdeki ayar düğmesine bastığınızda üç ayrı mod arasında geçiş yapmanız mümkün. İlki mikrofon giriş seviyesi; düğmenin üstündeki yedi adet LED sayesinde mikrofon giriş ses seviyesini görsel olarak da görebiliyorsunuz. Yanındaki kulaklık modu ise kulaklık ses çıkış seviyesini ayarlamak için. En önemlisi ise en sağda yer alan PC/Mikrofon karışım modu. Burada devreye Wave:3 ile birlikte gelen basit ama bir o kadar muhteşem bir yazılım olan Wave Link giriyor.

Wave Link, basitçe bir yayıncının DJ seti gibi düşünülebilir. Yayın yaparken sesi katmanlarına ayırabilir, hangi sesin ne kadar yayına verileceği, sizin bu sırada hangi sesi ne kadar duyacağınız ve ne yeni katmanların eklenip eklenmeyeceği ilgili kararları kolaylıkla alabilirsiniz. Eğer Stream Deck kullanıyorsanız daha da harika, önceden hazırladığınız formatı Steam Deck üzerinden programı bile açmadan dilediğiniz gibi modifiye edebilmeniz mümkün. Y

azıya dökerken programın ne kadar marifetli olduğunu ifade edebilecek kelimeleri seçmekte zorlanıyorum ama Eurosport’ta on seneye yakın motorsporları yorumculuğu yapmış biri olarak kendi sesimiz veya İngilizce spikerin sesi kulağımıza haddinden az veya fazla geldiğinde nasıl hamster gibi kalakaldığımızı, bunu ayarlamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Yayın sırasında silah sesleri dikkatinizi dağıtıyorsa ancak takipçilerinizin bundan mahrum kalmasını istemiyorsanız oyun kaynağını ekrana ve kulaklığınıza ayrı seviyelerde olacak şekilde ayarlamanız mümkün. Bu kaynakların sayısını 10’a kadar çıkartabiliyorsunuz ki size hemen her duruma uygun bir konfor seviyesini sürdürebilme şansı tanıyor. Şapka çıkarttım.

Bu arada bize ürün epey bir süre önce teslim edildi ve bazı basın mensuplarının Wave Link ile birkaç problem yaşadığını da duydum. Kendi adıma herhangi bir kötü deneyimim olmadı, zaten şu anki yazılım sürümü de oldukça stabil.

WAVE:3 ses kaydı kalitesi konusunda da gayet iddialı bir model. 24-bit 96 Khz kayıt yapabilen ürünün frekans cevabı 70hz-20Khz arasında, hassaslığı ise -25dBFS. Izgaralı bölümün içinde bulunan pop filter son derece başarılı, dilerseniz daha da iyi sonuçlar almak için harici olarak Elgato Wave Pop Filter (30$) takma şansınız var. Aynı şekilde 40$’a satın alabileceğiniz Wave Shock Mount ile çok daha stabil bir ses kaydı almanız mümkün. Bu iki ürün olmasa bile sonuçtan memnun kalmama ihtimaliniz yok.

WAVE:3 kolay bağlanıyor, makul mesafelerden son derece net bir ses iletimi yapıyor ve Wave Link de sistemi şişirip canınızı sıkmıyor. Daha önceki incelemelerimden iCUE’nun en sevdiğim çevre aygıtı yönetim programı olduğunu (Rahmetli LGS ile beraber) biliyorsunuzdur. Wave Link’in ne kadar yetenekli olduğunu görünce Corsair’in bu konuda geldiği noktayı takdir etmem gerekiyor.

Bu yazı yazıldığı sıradan WAVE:3’ün Türkiye fiyatı henüz belli değildi ancak yurt dışı fiyatı ucuz sayılmaz, 160$. Sunduğu özelliklere baktığınızda fiyatın gayet normal olduğunu söylemek mümkün. Eğer DJ edasında bir yayın hakimiyeti, mikrofon ses seviyesi dışındaki dahili kontroller ve kapasitif mute tuşu sizin için gerekli değilse WAVE:1 de 130$’lık fiyatıyla son derece iyi bir alternatif, üstelik ürünün genel kalitesini de aynen yansıtıyor.

Neticede karşımızda taş gibi bir ürün var. Kendi adıma, şimdiye kadar denediğim en iyi yayıncı mikrofonu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Kürşat Zaman

PUAN: 94

KARAR

+Wave Link sayesinde yayın üzerinde inanılmaz bir hakimiyet sağlıyor.

+Ses kayıt performansı son derece başarılı.

+Hemen her mesafeden son derece net bir ses iletimi var.

+Malzeme ve işçilik kalitesi çok yüksek.

-Mikrofon kolu kullanıyorsanız bağlantı adaptörü biraz nazik, dikkatli kullanmak gerek.