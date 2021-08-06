En güzel oyuncu odaları için 5 tavsiye

Oyunlarımızı oynadığımız odalarımıza özen göstermek, odalarımızı farklı şekilde dekore etmek hepimizin hayali ama çoğu zaman bunun için harekete geçmek zordur. Oysa şu küçük tüyolarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

1 – Işıklandırma

İyi bir oyuncu odası için doğru ışıklandırma çok önemlidir. Gerektiği zaman odayı karartacak, gerektiği zaman güçlü şekilde aydınlatacak ve elbette tavandan yansayacak, doğrudan gözünüze vurmayacak bir ışıklandırma sistemi kurmalısınız. Bu sistemi oturduğunuz yerden kontrol edebilmeniz de şık olur.

2 – Duvarınızda dünya haritası olsun

Belki bir stratejistsiniz, belki bir FPS oyuncusu… Ama duvarda kocaman, büyük bir dünya haritası çerçevelenmiş şekilde odanızın duvarında asılı olmalı. Bu harita, oyunlardan çıkıp dünyada gezip tozmak istediğiniz yerleri terkar hatırlamanız ve hayata karışmanız için de size faydalı olur. Ayrıca gerçekçi şekilde dizayn edilmiş oyunlarda adı geçen şehirleri, bölgeleri haritada bulup incelemeniz coğrafya bilginizin de hızlı şekilde gelişmesine katkı yapar. Coğrafya bilgisi önemli. Ona sadece bir ders olarak bakmayın. İçinde yaşadığımız dünyanın kendisi kocaman bir coğrafya.

3 – Akvaryumsuz oyuncu odası mı?

Bunu duymamış olalım. Akvaryum bir oyuncu odasının olmazsa olmalıdır. Stresli oyun seanslarının ardından, rahat koltuğunuza uzanıp masanın üzerindeki akvaryumdaki balıklarla zaman geçirmek, onları beslemek, akvaryumu temizlemek… Evet, oyunların dışında da bir hayat ve dünya var ve orada başka canlılar, başka hayatlar da var.

4 – Puzzle

Ve o akvaryumun yanına bir de puzzle koymaya ne dersiniz? Sadece video oyunlarıyla zaman geçirmek değil, puzzle çözmeye çalışarak da zamanınızı değerlendirip kendinizi dinlendirebilirsiniz.

5 – Bolca yastık

Sadece oturduğunuz sandalye için değil, oyun oynamadığımız zamanlarda odanızda, rahat rahat, geniş geniş yayılıp kitap okumak, film seyretmek için size bol bol yastık edinmenizi ve odanızı bir yastık cennetine çevirmenizi tavsiye ediyoruz.