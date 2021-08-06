En iyi ekonomi oyunları

Ekonomi sanki video oyunlarından çok uzakta, çok farklı bir kavrammış gibi hissedebilirsiniz ama aslında oynadığımız pek çok oyunun içine sanal bir ekonomi yerleştirilmiş durumda. Peki, oyun içi ekonomisi en güçlü oyunlar hangileri?

1. EVE Online

Kendi içinde büyük bir üretim ve ticaret mekanizması olan EVE Online, online oyunlar arasında ekonomik uyarlamayı ilk ve en başarılı oyunlardan biridir. İşin gerçeği şu ki EVE Online içinde kurduğunuz madenler, şirketler, üretim mekanizmaları zamanla yaptığı üretimle, oyunun aylık 20 dolarlık ücretini ödemek için de kullanılabiliyor. Ayrıca, büyük klanlar, dev savaşlar öncesinde, gerçek para karşılığında büyük miktarda gelişmiş gemi ve silahlar satın almak isteyebiliyorlar. Bu nokta da, yüksek kaliteli üretimler yapan oyuncular bu üretimlerini gerçek paraya çevirebiliyor. Ancak bu sistemin düzenli bir gelir kaynağı olmadığını hatırlatalım. Bu sadece, şansı yaver giden oyuncular için küçük harçlıklar çıkarabilecekleri bir sistem.

2. X4: Foundation

Biriktirdiğiniz paralarla kendi çapınızda küçük yatırımlar yapıyor olabilirsiniz. Altın fiyatları takip ediyor olabilirsiniz, gram altın, çeyrek altın satın alıp saklıyor olabilirsiniz. Kendinizi küçük çaplı bir yatırımcı olarak hissediyor olabilirsiniz ancak uzay simülasyonu olarak başladığınız X4: Foundation size ciddi bir yatırımcının ruhunu kazandırabilir. Çok kapsamlı ve zorca sayılabilecek bu oyun size uzayda minik bir ticaret imparatorluğu kurma imkanı sunuyor. Ancak bu iş çok detaylı ve kapsamlı bir süreç. Uzay istasyonları kurup uzaydaki farklı fraksiyonlar arasındaki ticarete ve hatta savaşa katılarak oyuna devam ediyorsunuz. Oyundaki ekonominin yapay zeka kontrolünde ve yaşayan bir evren içinde kendi kendine evrildiğini de hatırlatalm.

3. Elite Dangerous

Efsanevi Elite oyunu, aslında uzayda ticaret yapmak üzerine kurulu bir oyun. Oyundaki önemli kazanç kaynaklarından biri de, dev kargo gemileriyle önemli miktarda ticari malı oradan oraya ulaştırmak… Üstelik karşınızda 400 milyar güneş sisteminden oluşan, gerçek Samanyolu haritası bulunuyor.

4. Rise of Industry

Uzay simülasyonu sevmeyenler de üzülmesin. Tamamen ekonomiye odaklanmış simülasyon oyunlarımız da sizi bekliyor. Rise of Industry ile dünyanın en büyük endüstri patronlarından biri olmaya çalışıyorsunuz. SimCity türündeki bu oyunda amaç şehir tasarımı değil de, endüstriyel gelişim olacak. Hazırlayın kendinizi.

5. Offworld Trading Company

Gezegenler arası ticaret yapan bir şirketiniz olduğunu düşünün ve bu şirketin rakiplerle kapışarak büyümeye çalıştığını, farklı ürünler ve hizmetlerle gezegenler arasında roketler kaldırıp gemilerle mal taşıyarak ticareti galaksiyeye yayma için uğraştığını hayal edin. İşte bu oyun size bunu verecek.