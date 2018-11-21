Epic Games 1 milyon dolar ödüllü Fortnite Winter Royale Turnuvası’nı duyurdu

Tüm Fortnite oyuncularının katılımına açık olan Winter Royale turnuvasının elemeleri 24 Kasım günü başlıyor

Epic Games bir yandan rekabetçi oyun moduna yönelik teknik geliştirmeler yaparken düzenlediği turnuvalarla da bu değişiklikleri test etme ve bu modu mükemmelleştirme fırsatını da kaçırmıyor.

Fortnite Winter Royale de firmanın gelecek yıl yapmayı planladığı Fortnite Dünya Kupası’na hazırlık için düzenlediği turnuvalardan biri. Dünya Kupası için eleme sistemini kullanmayı amaçlayan Epic Games benzer bir sistemi Winter Royale de de kullanıyor. Böylelikle Fortnite Dünya Kupası’nın eleme süreci test edilerek oyunculara her yönüyle pürüzsüz bir rekabetçi oyun deneyimi yaşatmak hedefleniyor.

Winter Royale Turnuvası

Turnuva Winter Royale Elemeleri ve Winter Royale Finali olarak iki aşamadan oluşuyor. Tüm oyuncuların katılımına açık olan Winter Royale Elemeleri boyunca amaç, yüksek bir puan elde ederek finallere kalmak. Oyuncuların elemeler boyunca çeşitli maçlarda elde ettikleri en yüksek puan değerlendirmeye alınacak. Yani oyuncular birden fazla maça girerek puanlarını geliştirme şansına sahipler.

Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde en yüksek puanı alan ve turnuvaya katılmaya uygun olan oyuncular kendi bölgelerindeki Winter Royale turnuvasında mücadele edecekler. Bu turnuvaların toplam ödül havuzu ise tam 1 milyon dolar!

Winter Royale Turnuvası için belirlenen maç tarihleri ise şöyle:

-Winter Royale Elemeleri (Herkese Açık): 24.11.2018 – 25.11.2018

-Avrupa Winter Royale Finali: 30.11.2018 – 01.12.2018

-Kuzey Amerika Winter Royale Finali: 11.12.2018 – 12.12.2018

Fortnite Winter Royale Turnuvası hakkında ayrıntılı maç programı gibi bilgilere ulaşmak için oyuna girip “Oyun İçi Etkinlikler” sekmesine göz atın. Fortnite’ın rekabetçi modunda yaşanan gelişmeleri öğrenmek içinse epicgames.com/fortnite/esports/tr/news/winter-royale-tournament-announcement? adresini ziyaret edin.

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