Epic Games Fortnite ile GIST 2019’a damga vuruyor

200 milyonu aşkın oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, Gaming İstanbul Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nda ödüllü turnuvalar, 10 bin TL ödüllü cosplay yarışması ve daha pek çok sürprizle fuar boyunca katılımcıları eğlendirecek

Epic Games tarafından geliştirilen ve ülkemizde de çok büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite, bu yıl 31 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Gaming İstanbul (GIST) Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nın katılımcılarına unutulmayacak bir fuar yaşatıyor. Ödüllü Fortnite cosplay yarışması ve turnuvalar yanında Türkiye’nin en sevilen yayıncılarıyla tanışma fırsatı da Fortnite standında oyunseverleri bekliyor.

10 Bin TL Ödüllü Cosplay Yarışması

GIST için geri sayım devam ederken heyecan da geçen her dakikayla birlikte artıyor. Fortnite’ın birbirinden renkli kahramanlarının hayat bulacağı cosplay yarışmasıysa fuarın en heyecanlı anlarının yaşandığı etkinliklerden biri olacak. Jüri değerlendirmesi sonucu seçtiği karakteri gerçek dünyaya taşımada en başarılı olan katılımcı 5000TL’lik büyük ödülün sahibi olurken yarışmanın ikincisi 3000TL, üçüncüsü ise 2000TL ödül kazanacak. Birbirinden çılgın Fortnite cosplay’lerini görmek için 2 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Fortnite standına uğramayı unutmayın.

Her Gün Yeni Bir Turnuva

Epic Games’in Fortnite hayranları için hazırladığı bir diğer eğlenceli etkinlikse fuar boyunca her gün 12.00 – 14.00 ve 14.00 – 16.00 saatleri arasında düzenlenen turnuvalar. Bu turnuvalarda yer almak isteyen oyuncuların gamingistanbul.com/turnuvalar+ve+yarismalar adresine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Tüm turnuvaların fuar boyunca twitch.tv/FortniteTR adresindeki resmi Fortnite Twitch sayfasından yayınlandığını da hatırlatalım.

Türkiye’nin En Popüler Yayıncıları Burada

Epic Games’in Fortnite hayranları için hazırladığı sürprizler yalnızca yarışmalar ve turnuvalarla sınırlı değil. GIST boyunca Fortnite standını ziyaret eden oyunseverler Türkiye’nin en sevilen yayıncılarıyla tanışma ve onlarla birlikte oyun oynama şansına sahip olacaklar.

Fortnite standına gelen oyuncular, 2 Şubat Cumartesi günü saat 12.00 – 14.00 arasında Ferit Karakaya (wtcN), 13.00 – 15.00 arasında Tuna Akşen (Pintipanda) ve 14.00 – 16.00 arasında Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) Fortnite standında Fortnite hayranlarını bekleyecek. Ayrıca yine 2 Şubat günü saat 12.00 -16.00 arasında Batuhan Büyükakkan (Platen) ve Batuhan Bozkan (Videoyun) Fortnite standında oyunseverlerle olacaklar.

Fortnite’ın GIST 2019 sürprizlerini anında öğrenmek ve en son gelişmelerden haberdar olmak için oyunun twitter.com/Fortnite_TR adresindeki Twitter ve facebook.com/FortniteTUR/ adresindeki Facebook sayfalarını takip edin.

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