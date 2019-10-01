Epic Games‘in geliştirdiği ve 25 temmuz 2017 tarihinde piyasaya sürdüğü Fortnite 2 yıldır oyun dünyasını kasıp kavuruyor. Bildiğiniz üzere ilk olarak PvE modunda bir oyun olarak çıkan Fortnite battle royale modunun gelişi ile birlikte tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Oyunun PvE modundan bahsetmek gerekirse dilerseniz tek dilerseniz 4 kişi ile birlikte yapılar oluşturarak gelen düşman dalgalarını temizliyor ve ilerlemeye devam ediyorsunuz fakat oyuncuların asıl dikkatini çeken kısım bu değil oyunun battle royale kısmı. Oyunun bu modundada çoğunuzun bileceği üzere 100 kişi bir adaya düşüyor ve en son hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz. Epic Games‘te oyunun battle royale moduna birtakım değişiklikler getireceğini duyurdu.

Bu değişiklikler tamamı oyunun eşleştirme kısmını geliştirmeye yönelik. Yapımcılarında kabul ettiği üzere 2017 yılından beri oyunun ana modlarındaki eşleştirme sisteminde pek değişiklik yapılmadı yani buda demek oluyor ki oyuna giren oyuncular kendisinden çok daha iyi veya kendisinden daha kötü oyuncularla eşleşme ihtimali çok yüksek. Epic Games‘te yeni gelecek güncelleme ile birlikte oyuncuların kendi beceri düzeyine daha yakın oyuncular ile eşleşeceğini ve daha adil oyunlar oynayacağını belirtti. Epic Games‘in getireceği yenilikler arasında oyuncuların beceri kazanması için daha iyi bir yol sunmak adına oyuna 11.Sezon’da botlar eklenecek. Bu durum ilk duyulduğunda oyuncuları biraz endişelendirebilir fakat böyle bir durum söz konusu değil çünkü oyuncuların kendini geliştirmesi ile birlikte botların sayısının azalacağı da belirtildi. Fortnite’ın 11.sezonunun ne zaman çıkacağı bilinmiyor fakat işaretler ekim ayının başlarında geleceğini gösteriyor.