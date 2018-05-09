Epic Games – Marvel İşbirliği Thanos’u Fortnite’a Getirdi

Epic Games Marvel ile yaptığı işbirliği sonucu Avengers filminin kötü karakteri Thanos’u ve onun Sonsuzluk Eldiveni’ni kısa bir süreliğine Fortnite’a taşıyor. Haritada eldiveni bulup giyen oyuncu Thanos’a dönüşerek Eldiven’in gücüne sahip olacak.

Epic Games’in renkli dünyası ve heyecan dolu oynanışıyla milyonları kendine hayran bırakan oyunu Fortnite, oyuncularını bu hafta yeni bir sürprizle karşılıyor. Oyuna bugün gelen V4.1 güncellemesiyle, son olarak Avengers: Infinity War filminde gördüğümüz Sonsuzluk Eldiveni sınırlı bir süre için oyuna ekleniyor.

Güncellemeyle oyuna eklenen Sonsuzluk Eldiveni Sınırlı Süreli Özel Modu’na giren oyuncular haritada Sonsuzluk Eldiveni’ni bulup giydiklerinde Thanos’a dönüşecek ve düşmanlarını çok uzaklara savuran kuvvetli yumruklar veya süper zıplama gibi muazzam güçlere sahip olacaklar.

Elbette Thanos’a karşı koymak kolay olmayacak. Yapımcılar bu kudretli varlık karşısında diğer oyuncuların da bir şansının olması için bu modda oyuncuları Nadir, Destansı ve Efsanevi silahlarla donatıyor. An itibariyle Fortnite’ın oynanabildiği tüm platformlarda mevcut olan bu heyecan verici modun yalnızca kısıtlı bir süre için oyunda kalacağını hatırlatalım.

Fortnite’ın V4.1 güncellemesi bu minik sürprizin yanında birçok yeni özellik ve değişiklik getiriyor. Güncelleme hakkında ayrıntıları öğrenmek ve Fortnite Battle Royale’i tamamen ücretsiz olarak PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac ve iOS platformlarında oynamak için http://www.epicgames.com/fortnite/tr/ adresini ziyaret edin.

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